Порошенко відреагував на ініціативу Зеленського щодо його люстрації

Екс-президент Петро Порошенко заявив, що ініціатива чинного глави держави Володимира Зеленського люструвати всіх, хто був при владі з 2014 по 2109 роки, фантастична і є доказом "проросійського реваншизму".

Про це він сказав під час виступу у Житомирі, передає прес-служба партії "Європейська солідарність".

За його словами, озвучена Зеленським ідея про так звану "нову люстрацію" може свідчити про наміри покарати тих, хто захищав Україну від російського вторгнення і дав їй потужний європейський поштовх.

"Прозвучала фантастична ініціатива: люструвати всіх, хто з 2014 по 2019 роки перебували у виконавчій чи законодавчій владі. Тих, хто боронив державу, будував державу. Люструвати для того, щоб звільнити місце для "п’ятої колони"", - сказав Порошенко, роблячи відсилку до санкційного списку РФ.

"Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров, Юрій Шухевич та Дмитро Ярош, волонтер Тетяна Ричкова, діючі міністри Степан Полторак та Павло Клімкін, десятки інших представників нової сучасної української політики, які довели реальними справами свій професіоналізм і любов до України – усі вони можуть бути люстровані відповідно до озвучених критеріїв", – зазначив екс-президент

На його думку, подібна ініціатива, інспірована "антиукраїнськими силами" і є доказом "проросійського реваншизму"

"Патріотичних, дієвих та ефективних політиків хочуть замінити на маріонеток, що будуть виконувати накази Кремля", - заявив Порошенко.

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