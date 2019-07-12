Порошенко відреагував на ініціативу Зеленського щодо його люстрації
Екс-президент Петро Порошенко заявив, що ініціатива чинного глави держави Володимира Зеленського люструвати всіх, хто був при владі з 2014 по 2109 роки, фантастична і є доказом "проросійського реваншизму".
Про це він сказав під час виступу у Житомирі, передає прес-служба партії "Європейська солідарність".
За його словами, озвучена Зеленським ідея про так звану "нову люстрацію" може свідчити про наміри покарати тих, хто захищав Україну від російського вторгнення і дав їй потужний європейський поштовх.
"Прозвучала фантастична ініціатива: люструвати всіх, хто з 2014 по 2019 роки перебували у виконавчій чи законодавчій владі. Тих, хто боронив державу, будував державу. Люструвати для того, щоб звільнити місце для "п’ятої колони"", - сказав Порошенко, роблячи відсилку до санкційного списку РФ.
"Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров, Юрій Шухевич та Дмитро Ярош, волонтер Тетяна Ричкова, діючі міністри Степан Полторак та Павло Клімкін, десятки інших представників нової сучасної української політики, які довели реальними справами свій професіоналізм і любов до України – усі вони можуть бути люстровані відповідно до озвучених критеріїв", – зазначив екс-президент
На його думку, подібна ініціатива, інспірована "антиукраїнськими силами" і є доказом "проросійського реваншизму"
"Патріотичних, дієвих та ефективних політиків хочуть замінити на маріонеток, що будуть виконувати накази Кремля", - заявив Порошенко.
Нагадаємо:
- 11 липня президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.
- Згодом текст законопроекту був опублікований на сайті Верховної Ради.
- Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Володимира Зеленського.
- Раніше ініціативу про люстрацію всіх посадовців часів президентства Порошенка озвучував екс-голова адміністрації президента Януковича Андрій Портнов. За його словами, він вже напрацював відповідний законопроект, який пропонує на розгляд наступному складу парламенту.
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