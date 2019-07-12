Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко відреагував на ініціативу Зеленського щодо його люстрації

П'ятниця, 12 липня 2019, 14:11
Порошенко відреагував на ініціативу Зеленського щодо його люстрації

Екс-президент Петро Порошенко заявив, що ініціатива чинного глави держави Володимира Зеленського люструвати всіх, хто був при владі з 2014 по 2109 роки, фантастична і є доказом "проросійського реваншизму".

Про це він сказав під час виступу у Житомирі, передає прес-служба партії "Європейська солідарність".

За його словами, озвучена Зеленським ідея про так звану "нову люстрацію" може свідчити про наміри покарати тих, хто захищав Україну від російського вторгнення і дав їй потужний європейський поштовх. 

"Прозвучала фантастична ініціатива: люструвати всіх, хто з 2014 по 2019 роки перебували у виконавчій чи законодавчій владі. Тих, хто боронив державу, будував державу. Люструвати  для того, щоб звільнити місце для "п’ятої колони"", - сказав Порошенко, роблячи відсилку до санкційного списку РФ.

"Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров, Юрій Шухевич та Дмитро Ярош, волонтер Тетяна Ричкова, діючі міністри Степан Полторак та Павло Клімкін,  десятки інших представників нової сучасної української політики, які довели реальними справами свій професіоналізм і любов до України – усі вони можуть бути люстровані відповідно до озвучених критеріїв", – зазначив екс-президент

На його думку, подібна ініціатива, інспірована "антиукраїнськими силами" і є доказом "проросійського реваншизму"

"Патріотичних, дієвих та ефективних політиків хочуть замінити на маріонеток, що будуть виконувати накази Кремля", - заявив Порошенко.

Нагадаємо:

  • 11 липня президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію,  всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.
  • Згодом текст законопроекту був опублікований на сайті Верховної Ради.
  • Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Володимира Зеленського.
  • Раніше ініціативу про люстрацію всіх посадовців часів президентства Порошенка озвучував екс-голова адміністрації президента Януковича Андрій Портнов. За його словами, він вже напрацював відповідний законопроект, який пропонує на розгляд наступному складу парламенту.

Українська правда
Теми: ЗеленськийПорошенколюстрація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Від глобальної підтримки прямо залежить швидкість завершення війни
Зеленський закликав Корею приєднатися до декларації G7 щодо України
Науседа побоювався "погіршення рішень НАТО" через твіт Зеленського
Останні новини
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
Усі новини...
Реклама: