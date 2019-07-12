Порошенко отреагировал на инициативу Зеленского относительно его люстрации

Экс-президент Петр Порошенко заявил, что инициатива действующего главы государства Владимира Зеленского люстрировать всех, кто был у власти с 2014 по 2109 годы, фантастическая и является доказательством "пророссийского реваншизма".

Об этом он сказал во время выступления в Житомире, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

По его словам, озвученная Зеленским идея о так называемой "новой люстрации" может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения и дал ей мощный европейский толчок.

"Прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для "пятой колонны"", - сказал Порошенко, делая отсылки к санкционному списку РФ.

"Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, Юрий Шухевич и Дмитрий Ярош, волонтер Татьяна Рычкова, действующие министры Степан Полторак и Павел Климкин, десятки других представителей новой современной украинской политики, доказавших реальными делами свой профессионализм и любовь к Украине - все они могут быть люстрированы соответственно озвученным критериям", - отметил экс-президент

По его мнению, подобная инициатива, инспирирована "антиукраинскими силами" и является доказательством "пророссийского реваншизма"

"Патриотических, действенных и эффективных политиков хотят заменить на марионеток, которые будут выполнять приказы Кремля", - заявил Порошенко.

Напомним