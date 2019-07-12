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Голові "Укроборонпрому" шукають заміну без конкурсу – Абромавичус

П'ятниця, 12 липня 2019, 14:18

Нового керівника державного концерну "Укроборонпром" буде призначено впродовж декількох тижнів.

Про це голова наглядової ради держконцерну Айварас Абромавичус повідомив в інтерв'ю "Liga.net".

За його словами, політичне рішення про зміну керівника держконцерну Павла Букіна вже ухвалено.

"Шукаємо йому заміну", – сказав Абромавичус.

На запитання, коли призначать нового керівника, Абромавичус відповів: "Думаю протягом декількох тижнів".

Він повідомив, що претендента на посаду наглядова рада шукає самотужки – без конкурсу.

"Разом зі мною до наглядової ради увійшли двоє людей, які мають хороше розуміння, що таке оборонний сектор, і кадрового потенціалу в ньому. Це Андрій Загороднюк і Давид Арахамія. Як мій радник працює Роман Бондар – один із найвідоміших рекрутерів у цій країні. Ми разом займаємося пошуком людей на топові позиції в концерні", – зазначив Абромавичус.

Нагадаємо:

  • Павло Букін фігурує у справі про оборудку з російськими деталями для українських військово-транспортних літаків від 2016 року.
  • У березні 2019 року журналісти "Bihus.info" повідомили, що колишній перший заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олег Гладковський і гендиректор "Укроборонпрому" Павло Букін (тоді – голова "Укрспецекспорту") розділили між собою 80% авансу при закупівлі російських деталей для літаків Ан-26, переплативши в 5 разів.
  • Літаки завозилися через ОАЕ і коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за ціною в 2,3 мільйона.
  • Переписка сина Гладковського з бізнес-партнером Віталієм Жуковим свідчить, що 30 тисяч доларів відкату отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – Павло Букін.
  • Прес-служба "Укроборонпрому" називала маніпулятивною інформацію про "відкат" і заявляла, що деталі до Ан-26 купували "за оптимальною ціною".
  • Кабінет міністрів виділив на міжнародний аудит "Укроборонпрому" 32,5 млн грн.
  • 12 червня 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив екс-міністра економічного розвитку й торгівлі Айвараса Абрамовичуса членом наглядової ради "Укроборонпрому". Пізніше той став головою наглядової ради ГК "Укроборонпром".
  • Також голова держави припинив повноваження голови наглядової ради Михайла Згуровського і призначив новими членами Давида Арахамію і Андрія Загороднюка.
  • Зеленський анонсував серйозні зміни в кадровому складі "Укроборонпрому".

Теми: Укроборонпромкадри
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