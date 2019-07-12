Голові "Укроборонпрому" шукають заміну без конкурсу – Абромавичус

Нового керівника державного концерну "Укроборонпром" буде призначено впродовж декількох тижнів.

Про це голова наглядової ради держконцерну Айварас Абромавичус повідомив в інтерв'ю "Liga.net".

За його словами, політичне рішення про зміну керівника держконцерну Павла Букіна вже ухвалено.

"Шукаємо йому заміну", – сказав Абромавичус.

На запитання, коли призначать нового керівника, Абромавичус відповів: "Думаю протягом декількох тижнів".

Він повідомив, що претендента на посаду наглядова рада шукає самотужки – без конкурсу.

"Разом зі мною до наглядової ради увійшли двоє людей, які мають хороше розуміння, що таке оборонний сектор, і кадрового потенціалу в ньому. Це Андрій Загороднюк і Давид Арахамія. Як мій радник працює Роман Бондар – один із найвідоміших рекрутерів у цій країні. Ми разом займаємося пошуком людей на топові позиції в концерні", – зазначив Абромавичус.

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