Главе "Укроборонпрома" ищут замену без конкурса – Абромавичус

Новый руководитель государственного концерна "Укроборонпром" будет назначен в течение нескольких недель.

Об этом глава наблюдательного совета госконцерна Айварас Абромавичус сообщил в интервью "Liga.net".

По его словам, политическое решение о смене руководителя госконцерна Павла Букина уже принято.

"Ищем ему замену", – сказал Абромавичус.

На вопрос, когда будет назначен новый руководитель, Абромавичус ответил: "Думаю в течение нескольких недель".

Он сообщил, что претендента на должность набсовет ищет своими силами – без конкурса.

"Вместе со мной в набсовет вошли два человека, которые имеют хорошее понимание, что такое оборонный сектор, и кадрового потенциала в нем. Это Андрей Загороднюк и Давид Арахамия. Как мой советник работает Роман Бондарь – один из самых известных рекрутеров в этой стране. Мы вместе занимаемся поиском людей на топовые позиции в концерне", – отметил Абромавичус.

Напомним: