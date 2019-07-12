Главе "Укроборонпрома" ищут замену без конкурса – Абромавичус

1208 просмотров
Пятница, 12 июля 2019, 14:18

Новый руководитель государственного концерна "Укроборонпром" будет назначен в течение нескольких недель.

Об этом глава наблюдательного совета госконцерна Айварас Абромавичус сообщил в интервью "Liga.net".

По его словам, политическое решение о смене руководителя госконцерна Павла Букина уже принято.

"Ищем ему замену", – сказал Абромавичус.

На вопрос, когда будет назначен новый руководитель, Абромавичус ответил: "Думаю в течение нескольких недель".

Он сообщил, что претендента на должность набсовет ищет своими силами – без конкурса.

"Вместе со мной в набсовет вошли два человека, которые имеют хорошее понимание, что такое оборонный сектор, и кадрового потенциала в нем. Это Андрей Загороднюк и Давид Арахамия. Как мой советник работает Роман Бондарь – один из самых известных рекрутеров в этой стране. Мы вместе занимаемся поиском людей на топовые позиции в концерне", – отметил Абромавичус.

Напомним:

  • 12 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абрамовичуса членом набсовета Укроборонпрома. Позже тот стал главой набсовета ГК "Укроборонпром".
  • Также глава государства прекратил полномочия главы набсовета Михаила Згуровского и назначил новыми членами Давида Арахамию и Андрея Загороднюка. 
  • Зеленский анонсировал серьезные изменения в кадровом составе "Укроборонпрома".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Порошенко отреагировал на инициативу Зеленского относительно его люстрации
Послы стран G7 раскритиковали идеи Зеленского о новой люстрации
Песков рассказал, каким был и сколько длился разговор Зеленского и Путина
Появился текст проекта Зеленского о массовой люстрации чиновников
Все новости
психология

7 задач подросткового возраста

психология

6 признаков, что человек на вас "запал" да еще три, что некстати "впадаете" вы

еда

Как португальские паштейши вкусно приживаются в Украине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів