Главе "Укроборонпрома" ищут замену без конкурса – Абромавичус
Новый руководитель государственного концерна "Укроборонпром" будет назначен в течение нескольких недель.
Об этом глава наблюдательного совета госконцерна Айварас Абромавичус сообщил в интервью "Liga.net".
По его словам, политическое решение о смене руководителя госконцерна Павла Букина уже принято.
"Ищем ему замену", – сказал Абромавичус.
На вопрос, когда будет назначен новый руководитель, Абромавичус ответил: "Думаю в течение нескольких недель".
Он сообщил, что претендента на должность набсовет ищет своими силами – без конкурса.
"Вместе со мной в набсовет вошли два человека, которые имеют хорошее понимание, что такое оборонный сектор, и кадрового потенциала в нем. Это Андрей Загороднюк и Давид Арахамия. Как мой советник работает Роман Бондарь – один из самых известных рекрутеров в этой стране. Мы вместе занимаемся поиском людей на топовые позиции в концерне", – отметил Абромавичус.
Напомним:
- 12 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абрамовичуса членом набсовета Укроборонпрома. Позже тот стал главой набсовета ГК "Укроборонпром".
- Также глава государства прекратил полномочия главы набсовета Михаила Згуровского и назначил новыми членами Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.
- Зеленский анонсировал серьезные изменения в кадровом составе "Укроборонпрома".
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