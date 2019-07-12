Главе "Укроборонпрома" ищут замену без конкурса – Абромавичус
Новый руководитель государственного концерна "Укроборонпром" будет назначен в течение нескольких недель.
Об этом глава наблюдательного совета госконцерна Айварас Абромавичус сообщил в интервью "Liga.net".
По его словам, политическое решение о смене руководителя госконцерна Павла Букина уже принято.
"Ищем ему замену", – сказал Абромавичус.
На вопрос, когда будет назначен новый руководитель, Абромавичус ответил: "Думаю в течение нескольких недель".
Он сообщил, что претендента на должность набсовет ищет своими силами – без конкурса.
"Вместе со мной в набсовет вошли два человека, которые имеют хорошее понимание, что такое оборонный сектор, и кадрового потенциала в нем. Это Андрей Загороднюк и Давид Арахамия. Как мой советник работает Роман Бондарь – один из самых известных рекрутеров в этой стране. Мы вместе занимаемся поиском людей на топовые позиции в концерне", – отметил Абромавичус.
Напомним:
- Павел Букин фигурирует в деле об оборудке с российскими деталями для украинских военно-транспортных самолетов от 2016 года.
- В марте 2019 года журналисты "Bihus.info" сообщили, что бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский и гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин (тогда – глава Укрспецэкспорта") разделили между собой 80% аванса при закупке российских деталей для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз.
- Самолеты завозились через ОАЭ и стоили Украине 14,38 млн грн, хотя из Москвы вылетали по цене в 2,3 миллиона.
- Переписка сына Гладковского с бизнес-партнером Виталием Жуковым свидетельствует, что 30 тысяч долларов отката получил Олег Гладковський, 10 тысяч – Павел Букин.
- Пресс-служба "Укроборонпрома" называла манипулятивной информацию про "откат" и заявляла, что детали к Ан-26 покупали "по оптимальной цене".
- Кабинет министров выделил на международный аудит "Укроборонпрома" 32,5 млн грн.
- 12 июня 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абрамовичуса членом набсовета Укроборонпрома. Позже тот стал главой набсовета ГК "Укроборонпром".
- Также глава государства прекратил полномочия главы набсовета Михаила Згуровского и назначил новыми членами Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.
- Зеленский анонсировал серьезные изменения в кадровом составе "Укроборонпрома".