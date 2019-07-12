Зеленський хоче, щоб попередників не було на виборах і серед адвокатів

Джерело: Проект Закону, внесений президентом до Верховної Ради

Проект люстраційного закону, який запропонував президент Володимир Зеленський, має обмежити право чиновників 2014-2019 років обіймати навіть виборні посади чи бути адвокатами.

З пояснювальної записки до проекту: "... Наразі значна частина членів парламенту, уряду, представників органів виконавчої, законодавчої, судової влади за визначеною ідеологією і критеріями підпадають під дію Закону "Про очищення влади"

"Очевидно, що такими особами чиниться тиск з метою не допустити завершення вже розпочатих процесів люстрації або ж проведення люстрації взагалі".

Деталі: Із закону "Про очищення влади", ухваленого у 2014 році, пропонують виключити норму про те, що люстрація не поширюється на виборні посади.

До переліку осіб, яких потрібно відсторонити від влади, пропонується додати тих, хто з 2014 по 2019 рік був депутатом і головою Верховної Ради.

Також пропонується розширити перелік посад, які не можуть обіймати люстровані чиновники. Їм хочуть заборонити обиратись президентом, народним депутатом, бути заступником голови Верховної Ради.

Кандидатів на посади нардепів, президента, сільського, селищного, міського голови чи старости хочуть зобов’язати подавати заяви про те, що вони не підпадають під закон про люстрацію.

Якщо кандидати подадуть недостовірну інформацію, їхню реєстрацію потрібно буде скасувати.

Також особам, які підпадають під люстрацію, хочуть заборонити бути адвокатами.

Напередодні Зеленський говорив про наміри "назавжди позбавити" попередників "можливості брати участь в управлінні державою". Однак у запропонованому проекті терміни дії люстрації 2014 року не змінені. Вони передбачають відсторонення до 2024 року або на 5 років після рішення суду, якщо посада чиновника не зазначена у законі, але він сприяв узурпації влади, порушенню прав людини тощо.

Водночас, Конституція гарантує громадянам право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

У 2002 році Конституційний суд у своєму рішенні наголосив, що "забороняються будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками".

КС згадав, що Конституція встановлює певні обмеження, які називають виборчими цензами. Нардепом "може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років". Не може обиратись до Верховної Ради особа, яка має непогашену судимість за вчинення умисного злочину.

"Інших вимог обмежувального характеру стосовно реалізації громадянами України їх пасивного виборчого права… Конституція України не містить".

Кандидати у президенти, за Конституцією, мають бути громадянами України, досягти 35 років, мати право голосу, проживати в Україні протягом останніх 10 років та володіти державної мовою.

У 2015 році Венеціанська комісія оцінила український закон "Про очищення влади", перевіривши його на відповідність міжнародному законодавству. Серед іншого комісія посилалась на Керівні принципи, що стосуються люстрації, які містились у резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи від 1996 року.

У цих принципах зазначено, що "люстрація не застосовується до виборних посад" та "посад у приватних або напівприватних організаціях".

Що було раніше: 12 липня на сайті Верховної Ради був опублікований текст законопроекту про люстрацію, анонсований напередодні Зеленським.

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