Путін після розмови із Зеленським обговорив Україну з Радбезом

Деталі: У нараді взяли участь, зокрема, секретар Радбезу Микола Патрушев, міністр закордонних справ Сергій Лавров, директор ФСБ Олександр Бортніков.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков : "Учасники наради торкнулися деяких аспектів російсько-українських відносин, в тому числі, з урахуванням телефонної розмови президентів Путіна і Зеленського, що відбулася напередодні".

Президент Росії Володимир Путін обговорив із Радою безпеки російсько-українські відносини "в світлі" телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Українська правда

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