Путін після розмови із Зеленським обговорив Україну з Радбезом
Джерело: російське агентство ТАСС
Президент Росії Володимир Путін обговорив із Радою безпеки російсько-українські відносини "в світлі" телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков: "Учасники наради торкнулися деяких аспектів російсько-українських відносин, в тому числі, з урахуванням телефонної розмови президентів Путіна і Зеленського, що відбулася напередодні".
Деталі: У нараді взяли участь, зокрема, секретар Радбезу Микола Патрушев, міністр закордонних справ Сергій Лавров, директор ФСБ Олександр Бортніков.
Історія питання:
- 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним. За словами Пєскова, ініціатором розмови була українська сторона.
- Офіційні відомства країн повідомили, що сторони обговорили звільнення полонених військових моряків та інших українських громадян на території РФ, продовження переговорів у Нормандському форматі.
- 8 липня Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Мінську і говорити безпосередньо, за участі президента США Дональда Трампа, прем'єра Великої Британії Терези Мей, канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона.
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