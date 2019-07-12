Путин после разговора с Зеленским обсудил Украину с Совбезом

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Пятница, 12 июля 2019, 14:48

Источник: российское агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности российско-украинские отношения "в свете" телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков: "Участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского".

Детали: В совещании участвовали, в частности, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников.

Украинская правда

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