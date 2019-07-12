Путин после разговора с Зеленским обсудил Украину с Совбезом
Пятница, 12 июля 2019, 14:48
Источник: российское агентство ТАСС
Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности российско-украинские отношения "в свете" телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков: "Участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского".
Детали: В совещании участвовали, в частности, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников.
История вопроса:
- 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. По словам Пескова, инициатором беседы выступила украинская сторона.
- Официальные ведомства стран сообщили, что стороны обсудили освобождение пленных военных моряков и других украинских граждан на территории РФ и оккупированных территориях, продолжение переговоров в нормандской формате.
- 8 июля Зеленский предложил встретится в Минске и говорить напрямую с Путиным, президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мей, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Украинская правда