Зеленський вперше поговорив із Путіним

96975 переглядів
Четвер, 11 липня 2019, 19:02
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вперше провів телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це 11 липня розповів речник Путіна Дмитро Пєсков російському виданню ТАСС.

"Обговорювалися питання врегулювання на південному сході України і спільної роботи по поверненню утримуваних з обох сторін осіб. Досягнута домовленість про продовження цієї роботи на рівні експертів", - сказав Пєсков.

За словами Пєскова, ініціатором бесіди була українська сторона.

"Також обговорювалася можливість продовження контактів в нормандському форматі", - додав він.

"Українська правда" звернулася до офісу президента Зеленського, щоб отримати коментар. У відомстві не змогли ані підтвердити, ані спростувати повідомлення, але обіцяли надати інформацію пізніше. Також данних про розмову не було на сайті представництва президента та у соцмережах.

Згодом інформацію про телефонну розмову з Путіним офіс президента Зеленського підтвердив.

"Ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ. Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у Нормандському форматі", - повідомили в ОП.

Однак в українському відомстві не вказали, хто саме став ініціатором розмови.

Це перший контакт двох президентів, відколи Зеленський став главою України.

Нагадаємо: 

  • 8 липня Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Мінську і говорити безпосередньо, за участі президента США Дональда Трампа, прем'єра Великої Британії Терези Мей, канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона.
  • Про це президент заявив після того, як в телеефірі з'явився анонс телемосту "Треба поговорити" російського пропагандистського каналу "Росія 24" і телеканалу NewsOne, який входить в медіа-групу кума Путіна Віктора Медведчука.
  • Після перемоги у президентських виборах Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з президентом РФ Путіним та висловив сподівання, що на найближчій зустрічі у Нормандському форматі Росія продемонструє готовність до деескалації, погодившись на обмін "всіх на всіх". Без винятків".
  • Російський президент Володимир Путін не вітав Зеленського з перемогою на виборах та офіційним вступом на посаду.
  • Раніше у Кремлі заявили, що Путін привітає Зеленського з першими успіхами в справі врегулювання ситуації на Донбасі і нормалізації російсько-українських відносин, якщо це станеться.
  • 20 травня Зеленський зустрівся з представниками адміністрації США і Конгресу і закликав продовжувати посилення санкцій проти РФ.
  • У Росії заявили, що заклик президента України Володимира Зеленського посилити санкції проти Росії "не відзначається новизною" і подібний до риторики попередніх 5 років.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Путін


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський продовжив звільняти очільників РДА: посаду втратили ще 57 чиновників 11 липня 2019, 19:15
Зеленський дав стипендії політв’язням 11 липня 2019, 18:54
Зеленський не планує федералізацію 11 липня 2019, 18:26
Усі новини
Головні новини
Порошенко відреагував на ініціативу Зеленського щодо його люстрації
Посли країн G7 розкритикували ідеї Зеленського про нову люстрацію
Пєсков розповів, якою була і скільки тривала розмова Зеленського і Путіна
З'явився текст проекту Зеленського про масову люстрацію чиновників
Усі новини
думка

9 помилок, яких припускаються протягом перших 10 хвилин робочого дня

історія

Чому дочку Ярослава Мудрого неправильно називати Анною Руською

психологія

6 ознак, що людина на вас "запала" та ще три, що недоречно "впадаєте" ви