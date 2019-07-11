Зеленський вперше поговорив із Путіним
Президент Володимир Зеленський вперше провів телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це 11 липня розповів речник Путіна Дмитро Пєсков російському виданню ТАСС.
"Обговорювалися питання врегулювання на південному сході України і спільної роботи по поверненню утримуваних з обох сторін осіб. Досягнута домовленість про продовження цієї роботи на рівні експертів", - сказав Пєсков.
За словами Пєскова, ініціатором бесіди була українська сторона.
"Також обговорювалася можливість продовження контактів в нормандському форматі", - додав він.
"Українська правда" звернулася до офісу президента Зеленського, щоб отримати коментар. У відомстві не змогли ані підтвердити, ані спростувати повідомлення, але обіцяли надати інформацію пізніше. Також данних про розмову не було на сайті представництва президента та у соцмережах.
Згодом інформацію про телефонну розмову з Путіним офіс президента Зеленського підтвердив.
"Ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ. Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у Нормандському форматі", - повідомили в ОП.
Однак в українському відомстві не вказали, хто саме став ініціатором розмови.
Це перший контакт двох президентів, відколи Зеленський став главою України.
Нагадаємо:
- 8 липня Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Мінську і говорити безпосередньо, за участі президента США Дональда Трампа, прем'єра Великої Британії Терези Мей, канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона.
- Про це президент заявив після того, як в телеефірі з'явився анонс телемосту "Треба поговорити" російського пропагандистського каналу "Росія 24" і телеканалу NewsOne, який входить в медіа-групу кума Путіна Віктора Медведчука.
- Після перемоги у президентських виборах Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з президентом РФ Путіним та висловив сподівання, що на найближчій зустрічі у Нормандському форматі Росія продемонструє готовність до деескалації, погодившись на обмін "всіх на всіх". Без винятків".
- Російський президент Володимир Путін не вітав Зеленського з перемогою на виборах та офіційним вступом на посаду.
- Раніше у Кремлі заявили, що Путін привітає Зеленського з першими успіхами в справі врегулювання ситуації на Донбасі і нормалізації російсько-українських відносин, якщо це станеться.
- 20 травня Зеленський зустрівся з представниками адміністрації США і Конгресу і закликав продовжувати посилення санкцій проти РФ.
- У Росії заявили, що заклик президента України Володимира Зеленського посилити санкції проти Росії "не відзначається новизною" і подібний до риторики попередніх 5 років.