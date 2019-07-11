Зеленський вперше поговорив із Путіним

Президент Володимир Зеленський вперше провів телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це 11 липня розповів речник Путіна Дмитро Пєсков російському виданню ТАСС.

"Обговорювалися питання врегулювання на південному сході України і спільної роботи по поверненню утримуваних з обох сторін осіб. Досягнута домовленість про продовження цієї роботи на рівні експертів", - сказав Пєсков.

За словами Пєскова, ініціатором бесіди була українська сторона.

"Також обговорювалася можливість продовження контактів в нормандському форматі", - додав він.

"Українська правда" звернулася до офісу президента Зеленського, щоб отримати коментар. У відомстві не змогли ані підтвердити, ані спростувати повідомлення, але обіцяли надати інформацію пізніше. Також данних про розмову не було на сайті представництва президента та у соцмережах.

Згодом інформацію про телефонну розмову з Путіним офіс президента Зеленського підтвердив.

"Ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ. Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у Нормандському форматі", - повідомили в ОП.

Однак в українському відомстві не вказали, хто саме став ініціатором розмови.

Це перший контакт двох президентів, відколи Зеленський став главою України.

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