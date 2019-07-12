"Голос" прокоментував ідею Зеленського про масову люстрацію чиновників
У партії музиканта Святослава Вакарчука "Голос" заявили, що не підтримують ініціативу президента Володимира Зеленського про люстрацію посадовців, які були при владі з 2014 по 2019 роки.
Про це повідомляє прес-служба політсили.
Зазначається, що люстрація — один з найбільш дієвих механізмів очищення влади.
"Команда "Голосу" завжди відбиватиме будь-які спроби скасувати люстраційний закон. При цьому "Голос" не підтримує ініціативу розширити дію закону про очищення влади на людей, які займали керівні держпосади з 2014 року", - йдеться у заяві.
У партії вважають, що Україна вже має хороший закон про очищення влади, головне — його дотримуватись, тому на часі не розширення дії люстрації, а притягнення порушників закону до відповідальності.
"Бо люстрація лише забороняє подальшу роботу в державних органах. Але чиновники, які доклались до погіршення ситуації в Україні, досі не несуть відповідальності за свої дії. Тому неважливо, коли чиновники порушували закон — за часів Януковича чи Порошенка, вони мають понести за це відповідальність", - наголосили у "Голосі".
У політсилі зазначили, що ідея розширення дії люстраційного закону небезпечна тим, що загрожує молодим фахівцям, які вже прийшли на державну службу після Революції гідності й поклали початок справжнім змінам в Україні.
Там додали, що наразі у країні відбувається закономірний процес оновлення влади.
Нагадаємо:
- 11 липня президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.
- Згодом текст законопроекту був опублікованийна сайті Верховної Ради.
- Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Володимира Зеленського.
- Раніше ініціативу про люстрацію всіх посадовців часів президентства Порошенка озвучував екс-голова адміністрації президента Януковича Андрій Портнов. За його словами, він вже напрацював відповідний законопроект, який пропонує на розгляд наступному складу парламенту.