"Голос" прокоментував ідею Зеленського про масову люстрацію чиновників

У партії музиканта Святослава Вакарчука "Голос" заявили, що не підтримують ініціативу президента Володимира Зеленського про люстрацію посадовців, які були при владі з 2014 по 2019 роки.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

Зазначається, що люстрація — один з найбільш дієвих механізмів очищення влади.

"Команда "Голосу" завжди відбиватиме будь-які спроби скасувати люстраційний закон. При цьому "Голос" не підтримує ініціативу розширити дію закону про очищення влади на людей, які займали керівні держпосади з 2014 року", - йдеться у заяві.

У партії вважають, що Україна вже має хороший закон про очищення влади, головне — його дотримуватись, тому на часі не розширення дії люстрації, а притягнення порушників закону до відповідальності.

"Бо люстрація лише забороняє подальшу роботу в державних органах. Але чиновники, які доклались до погіршення ситуації в Україні, досі не несуть відповідальності за свої дії. Тому неважливо, коли чиновники порушували закон — за часів Януковича чи Порошенка, вони мають понести за це відповідальність", - наголосили у "Голосі".

У політсилі зазначили, що ідея розширення дії люстраційного закону небезпечна тим, що загрожує молодим фахівцям, які вже прийшли на державну службу після Революції гідності й поклали початок справжнім змінам в Україні.

Там додали, що наразі у країні відбувається закономірний процес оновлення влади.

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