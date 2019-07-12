"Голос" прокоментував ідею Зеленського про масову люстрацію чиновників

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П'ятниця, 12 липня 2019, 16:16

У партії музиканта Святослава Вакарчука "Голос" заявили, що не підтримують ініціативу президента Володимира Зеленського про люстрацію посадовців, які були при владі з 2014 по 2019 роки.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

Зазначається, що люстрація — один з найбільш дієвих механізмів очищення влади. 

"Команда "Голосу" завжди відбиватиме будь-які спроби скасувати люстраційний закон. При цьому "Голос" не підтримує ініціативу розширити дію закону про очищення влади на людей, які займали керівні держпосади з 2014 року", - йдеться у заяві. 

У партії вважають, що Україна вже має хороший закон про очищення влади, головне — його дотримуватись, тому на часі не розширення дії люстрації, а притягнення порушників закону до відповідальності. 

"Бо люстрація лише забороняє подальшу роботу в державних органах. Але чиновники, які доклались до погіршення ситуації в Україні, досі не несуть відповідальності за свої дії. Тому неважливо, коли чиновники порушували закон — за часів Януковича чи Порошенка, вони мають понести за це відповідальність", - наголосили у "Голосі".

У політсилі зазначили, що ідея розширення дії люстраційного закону небезпечна тим, що загрожує молодим фахівцям, які вже прийшли на державну службу після Революції гідності й поклали початок справжнім змінам в Україні. 

Там додали, що наразі у країні відбувається закономірний процес оновлення влади.

Нагадаємо:

  • 11 липня президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію,  всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.
  • Згодом текст законопроекту був опублікованийна сайті Верховної Ради.
  • Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Володимира Зеленського.
  • Раніше ініціативу про люстрацію всіх посадовців часів президентства Порошенка озвучував екс-голова адміністрації президента Януковича Андрій Портнов. За його словами, він вже напрацював відповідний законопроект, який пропонує на розгляд наступному складу парламенту.

Українська правда

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Теми: Голос Зеленський люстрація


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