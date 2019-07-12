"Голос" прокомментировал идею Зеленского о массовой люстрации чиновников

В партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос" заявили, что не поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского о люстрации чиновников, которые были у власти с 2014 по 2019 годы.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что люстрация - один из наиболее действенных механизмов очищения власти.

"Команда "Голоса" всегда будет отражать любые попытки отменить люстрационный закон. При этом "Голос" не поддерживает инициативу расширить действие закона об очищении власти на людей, которые занимали руководящие госдолжности с 2014 года", - говорится в заявлении.

В партии считают, что Украина уже имеет хороший закон об очищении власти, главное - его придерживаться, поэтому на времени не расширение действия люстрации, а привлечение нарушителей закона к ответственности.

"Потому что люстрация только запрещает дальнейшую работу в государственных органах. Но чиновники, которые приложились к ухудшению ситуации в Украине, до сих пор не несут ответственности за свои действия. Поэтому неважно, когда чиновники нарушали закон - при Януковиче или Порошенко, они должны понести за это ответственность", - отметили в "Голосе".

В политсиле отметили, что идея расширения действия люстрационного закона опасна тем, что грозит молодым специалистам, которые уже пришли на государственную службу после Революции достоинства и положили начало настоящим изменениям в Украине.

Там добавили, что сейчас в стране происходит закономерный процесс обновления власти.

Напомним