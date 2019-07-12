Аваков відреагував на ув'язнення нацгвардійця Марківа в Італії

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевнив, що рішення італійського суду про ув’язнення на 24 роки українського нацгвардійця Віталія Марківа оскаржать.

Про це міністр написав 12 липня у Twitter.

"24 роки Віталію Марківу - несправедливе і ганебне рішення італійського суду. Воно буде оскаржене", - написав він.

За словами Авакова, Марків і держава Україна не винні у загибелі репортера Роккеллі.

"Він став жертвою агресивної Росії, яка розв’язала у Слов’янську війну на Донбасі", - додав міністр.

Марківа звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

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