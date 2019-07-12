Аваков відреагував на ув'язнення нацгвардійця Марківа в Італії
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевнив, що рішення італійського суду про ув’язнення на 24 роки українського нацгвардійця Віталія Марківа оскаржать.
Про це міністр написав 12 липня у Twitter.
"24 роки Віталію Марківу - несправедливе і ганебне рішення італійського суду. Воно буде оскаржене", - написав він.
За словами Авакова, Марків і держава Україна не винні у загибелі репортера Роккеллі.
"Він став жертвою агресивної Росії, яка розв’язала у Слов’янську війну на Донбасі", - додав міністр.
Марківа звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.
Нагадаємо:
- 12 липня суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа і засудив його до 24 років ув'язнення. Вирок виявився на 7 років довшим, ніж просила прокуратура (17 років).
- Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Рокеллі поблизу Слов’янська в травні 2014 року.
- Військовий відкидав обвинувачення і заперечив свою причетність до смерті Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, який загинув тоді ж.
- Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента.
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