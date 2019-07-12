Аваков отреагировал на заключение нацгвардейца Маркива в Италии

Министр внутренних дел Арсен Аваков заверил, что решение итальянского суда о заключении на 24 года украинского нацгвардейца Виталия Маркива обжалуют.

Об этом министр написал 12 июня в Twitter.

"24 года Виталию Маркиву - несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано", - написал он.

По словам Авакова, Маркив и государство Украина не виноваты в гибели репортера Роккелли.

"Он стал жертвой агрессивной России, которая развязала войну в Славянске и на Донбассе", - добавил министр.

Маркива обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Напомним: