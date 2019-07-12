Аваков отреагировал на заключение нацгвардейца Маркива в Италии

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Пятница, 12 июля 2019, 16:58

Министр внутренних дел Арсен Аваков заверил, что решение итальянского суда о заключении на 24 года украинского нацгвардейца Виталия Маркива обжалуют.

Об этом министр написал 12 июня в Twitter.

"24 года Виталию Маркиву - несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано", - написал он.

По словам Авакова, Маркив и государство Украина не виноваты в гибели репортера Роккелли.

"Он стал жертвой агрессивной России, которая развязала войну  в Славянске и на Донбассе", - добавил министр.

Маркива обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Напомним:

  • 12 июля суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардийця Виталия Маркива и приговорил его к 24 годам тюрьмы. Приговор оказался на 7 лет большим, чем просила прокуратура (17 лет).
  • Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года.
  • Военный отвергал обвинения и отрицал свою причастность к смерти Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, который погиб тогда же.
  • Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента.

Украинская правда

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Темы: Аваков МВД Италия Нацгвардия суд


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