Зеленский из Днепра позвонил Кличко из-за трамваев
Источник: Сайт президента
Президент Владимир Зеленский узнал от работников машиностроительного завода в Днепре о том, что столичные власти не заплатила за поставленные трамваи, и позвонил из-за этого мэру Киева Виталию Кличко.
Прямая речь: "Они выполнили заказ, а денег люди не получили. Ко мне обращаются как к президенту, я звоню вам (Кличко – УП)".
"Но главный вопрос не в этой задолженности, хотя я прошу вас ее оплатить, а в том, что они хотели участвовать в тендере, но его квалификационные условия прописали таким образом, что украинский производитель не может принимать в нем участие. То есть условия прописаны под поставки из-за рубежа. Если можно, разберитесь с вопросом финансов. А о том, как использовать нашего отечественного производителя, который для нас в приоритете, мы с вами пообщаемся отдельно".
Детали: Жалобу на властей Киева Зеленский получил от работников ГП "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова".
Сайт президента отмечает, что он "сразу позвонил мэру столицы".
История вопроса:
- 5 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о распределении полномочий мэра и главы Киевской администрации.
- О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.
- Кроме того, в мае 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о разделении функций и полномочий киевского городского головы и председателя КГГА.
- 11 июля Кличко заявил, что встретился с Зеленским, который подтвердил ему слухи о разделении полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации.
- Должности мэра Киева и председателя КГГА законодательно разделили во времена президента Виктора Януковича в ноябре 2010 года.
- Тогда должность мэра, которой оставили меньше полномочий, осталась у Леонида Черновецкого, а КГГА возглавил ставленник Януковича Александр Попов.
- В 2014 году на выборах мэра Киева победил Виталий Кличко.
- В июне 2014 года после того, как Кличко принял присягу мэра, президент Петр Порошенко назначил его также председателем КГГА.