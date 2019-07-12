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Зеленский из Днепра позвонил Кличко из-за трамваев

Пятница, 12 июля 2019, 17:47

Источник: Сайт президента

Президент Владимир Зеленский узнал от работников машиностроительного завода в Днепре о том, что столичные власти не заплатила за поставленные трамваи, и позвонил из-за этого мэру Киева Виталию Кличко.

Прямая речь: "Они выполнили заказ, а денег люди не получили. Ко мне обращаются как к президенту, я звоню вам (Кличко – УП)".

"Но главный вопрос не в этой задолженности, хотя я прошу вас ее оплатить, а в том, что они хотели участвовать в тендере, но его квалификационные условия прописали таким образом, что украинский производитель не может принимать в нем участие. То есть условия прописаны под поставки из-за рубежа. Если можно, разберитесь с вопросом финансов. А о том, как использовать нашего отечественного производителя, который для нас в приоритете, мы с вами пообщаемся отдельно".

Детали: Жалобу на властей Киева Зеленский получил от работников ГП "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова".

Сайт президента отмечает, что он "сразу позвонил мэру столицы".

 
фото: пресс-служба президента

История вопроса:

  • 5 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о распределении полномочий мэра и главы Киевской администрации.
  • О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.
  • Кроме того, в мае 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о разделении функций и полномочий киевского городского головы и председателя КГГА.
  • 11 июля Кличко заявил, что встретился с Зеленским, который подтвердил ему слухи о разделении полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации.
  • Должности мэра Киева и председателя КГГА законодательно разделили во времена президента Виктора Януковича в ноябре 2010 года.
  • Тогда должность мэра, которой оставили меньше полномочий, осталась у Леонида Черновецкого, а КГГА возглавил ставленник Януковича Александр Попов.
  • В 2014 году на выборах мэра Киева победил Виталий Кличко.
  • В июне 2014 года после того, как Кличко принял присягу мэра, президент Петр Порошенко назначил его также председателем КГГА.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВиталий КличкоДнепр
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