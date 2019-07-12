Зеленский из Днепра позвонил Кличко из-за трамваев

Источник: Сайт президента

Президент Владимир Зеленский узнал от работников машиностроительного завода в Днепре о том, что столичные власти не заплатила за поставленные трамваи, и позвонил из-за этого мэру Киева Виталию Кличко.

Прямая речь: "Они выполнили заказ, а денег люди не получили. Ко мне обращаются как к президенту, я звоню вам (Кличко – УП)".

"Но главный вопрос не в этой задолженности, хотя я прошу вас ее оплатить, а в том, что они хотели участвовать в тендере, но его квалификационные условия прописали таким образом, что украинский производитель не может принимать в нем участие. То есть условия прописаны под поставки из-за рубежа. Если можно, разберитесь с вопросом финансов. А о том, как использовать нашего отечественного производителя, который для нас в приоритете, мы с вами пообщаемся отдельно".

Детали: Жалобу на властей Киева Зеленский получил от работников ГП "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова".

Сайт президента отмечает, что он "сразу позвонил мэру столицы".

фото: пресс-служба президента

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