Зеленський помилував політв’язня Кремля, який сидів в Україні

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П'ятниця, 12 липня 2019, 18:12

Президент Володимир Зеленський видав указ про помилування політв’язня Кремля Сергія Литвінова, якого Росія передала Україні для відбування покарання.

Про це повідомляє у Facebook заступник міністра юстиції Сергій Петухов.

За його словами, на виконання указу президента від 11 липня він "підписав наказ про негайне звільнення Сергія Литвінова з Диканівської виправної колонії (Харків)".

 

Петухов розповів, що фізичне звільнення Литвінова відбудеться найближчим часом, коли документи прибудуть в колонію.

 

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Нагадаємо:

  • За словами Литвінова, його затримали у лікарні Ростова, куди він приїхав лікувати абсцес.
  • РФ спершу збиралася засудити Литвінова на 25 років за вбивство 38 фіктивних осіб на Луганщині батальйоном "Дніпро-1", до складу якого нібито входив Литвінов. Потім йому змінили обвинувачення на розбій.
  • Після п'яти років, проведених в колоніях Ростова та Магадана, Литвінов знайшовся у Диканівській колонії №12 у Харкові.
  • Згідно з ухвалою Біловодського райсуду Луганської області, Литвінова перевели відбувати покарання з Росії в Україну за клопотанням Мін'юсту України.
  • Як пояснила координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Марія Томак, той факт, що Литвінов в Україні, не означає автоматичного його звільнення.
  • Томак додала, що Литвінова звільнять, але Росія більше не передаватиме Україні політв’язнів за тією ж процедурою.
  • 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним. Офіційні відомства країн повідомили, що сторони обговорили звільнення полонених військових моряків та інших українських громадян на території РФ, продовження переговорів у Нормандському форматі.

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Теми: Зеленський політв'язні Росія


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