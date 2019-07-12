Зеленський помилував політв’язня Кремля, який сидів в Україні

Президент Володимир Зеленський видав указ про помилування політв’язня Кремля Сергія Литвінова, якого Росія передала Україні для відбування покарання.

Про це повідомляє у Facebook заступник міністра юстиції Сергій Петухов.

За його словами, на виконання указу президента від 11 липня він "підписав наказ про негайне звільнення Сергія Литвінова з Диканівської виправної колонії (Харків)".

Петухов розповів, що фізичне звільнення Литвінова відбудеться найближчим часом, коли документи прибудуть в колонію.

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