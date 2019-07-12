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Зеленский помиловал политзаключенного Кремля, сидевшего в Украине

Пятница, 12 июля 2019, 18:12

Президент Владимир Зеленский издал указ о помиловании политзаключенного Кремля Сергея Литвинова, которого Россия передала Украине для отбывания наказания.

Об этом сообщает в Facebook заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

По его словам, во исполнение указа президента от 11 июля он "подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова из Диканевской исправительной колонии (Харьков)".

 

Петухов рассказал, что физическое освобождение Литвинова состоится в ближайшее время, когда документы прибудут в колонию.

 

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Напомним:

  • По словам Литвинова, его задержали в больнице Ростова, куда он приехал лечить абсцесс.
  • РФ сначала собиралась осудить Литвинова на 25 лет за убийство 38 фиктивных лиц на Луганщине батальоном "Днепр-1", в состав которого якобы входил Литвинов. Затем ему изменили обвинения на разбой.
  • После пяти лет, проведенных в колониях Ростова и Магадана, Литвинов нашелся в Диканевской колонии №12 в Харькове.
  • Согласно постановлению Беловодского райсуда Луганской области Литвинова перевели отбывать наказание из России в Украину по ходатайству Минюста Украины.
  • Как пояснила координатор "Медийной инициативы за права человека" Мария Томак, тот факт, что Литвинов в Украине, не означает автоматического его освобождения.
  • Томак также добавила, что Литвинова освободят, но Россия больше не будет передавать Украине политзаключенных по той же процедуре.
  • 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. Официальные ведомства стран сообщили, что стороны обсудили освобождение пленных военных моряков и других украинских граждан на территории РФ и оккупированных территориях, продолжение переговоров в нормандской формате.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийполитзаключенныеРосcия
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