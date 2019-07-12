Зеленский помиловал политзаключенного Кремля, сидевшего в Украине

Президент Владимир Зеленский издал указ о помиловании политзаключенного Кремля Сергея Литвинова, которого Россия передала Украине для отбывания наказания.

Об этом сообщает в Facebook заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

По его словам, во исполнение указа президента от 11 июля он "подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова из Диканевской исправительной колонии (Харьков)".

Петухов рассказал, что физическое освобождение Литвинова состоится в ближайшее время, когда документы прибудут в колонию.

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