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Ситнику на трасі зачитали протокол про корупцію, справа пішла в суд – ГПУ

П'ятниця, 12 липня 2019, 19:51
Ситнику на трасі зачитали протокол про корупцію, справа пішла в суд – ГПУ

Оскільки директор НАБУ Артем Ситник не з’явився на виклик до поліції, представник правоохоронного відомства зачитав йому адмінпротокол про корупцію прямо на трасі під Полтавою.

Про це повідомляє у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

За її словами, у п’ятницю директор Національного антикорупційного бюро "вчергове не прийшов на виклик до Нацполіціі по справі про своє корупційне діяння".

"Цього разу директор антикорупційного відомства "сховався" у відрядження до Харкова", - коментує Сарган.

Тому, за її інформацією, поліцейський "змушений був зачитати адмінпротокол про корупцію на трасі під Полтавою".

Речниця Луценка каже, що тепер всі необхідні дії завершені і справа пішла до суду.

Джерела в поліції підтвердили "Українській правді", що, дійсно, поліція за матеріалами Генпрокуратури зупинила на трасі Ситника, зачитала йому протокол на відео і передала матеріали до суду, а директор НАБУ поїхав далі.

На прохання уточнити, зупиняв його патруль чи спецгрупа, в поліції відповіли: "Досить - поліція".

Нагадаємо:

  • Ще в травні Генеральна прокуратура планувала направити протокол про адміністративне порушення до Міністерства внутрішніх справ щодо директора Антикорупційного бюро Артема Ситника.
  • Адмінпротокол стосується відпочинку Ситника у мисливському господарстві на Рівненщині, який нібито оплатили інші люди і директор НАБУ не вказав суму у декларації.
  • ГПУ і сама викликала Ситника на допит як свідка у кримінальному провадженні за фактом можливого перевищення ним повноважень.

Українська правда

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Теми: СитникНАБУполіціякорупціяГенпрокуратура
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