Сытнику на трассе зачитали протокол о коррупции, дело пошло в суд – ГПУ

Поскольку директор НАБУ Артем Сытник не явился на вызов в полицию, представитель правоохранительного ведомства зачитал ему админпротокол о коррупции прямо на трассе под Полтавой.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, в пятницу директор Национального антикоррупционного бюро "в очередной раз не пришел на вызов в Нацполицию по делу о своем коррупционное деянии".

"На этот раз директор антикоррупционного ведомства "спрятался" в командировку в Харьков", - комментирует Сарган.

Поэтому, по ее информации, полицейский "вынужден был зачитать админпротокол о коррупции на трассе под Полтавой".

Пресс-секретарь Луценко говорит, что теперь все необходимые действия завершены и дело пошло в суд.

"Украинская правда" обратилась за деталями в полицию, там пообещали предоставить их позже.

Напомним: