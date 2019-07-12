Сытнику на трассе зачитали протокол о коррупции, дело пошло в суд – ГПУ

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Пятница, 12 июля 2019, 19:51

Поскольку директор НАБУ Артем Сытник не явился на вызов в полицию, представитель правоохранительного ведомства зачитал ему админпротокол о коррупции прямо на трассе под Полтавой.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, в пятницу директор Национального антикоррупционного бюро "в очередной раз не пришел на вызов в Нацполицию по делу о своем коррупционное деянии".

"На этот раз директор антикоррупционного ведомства "спрятался" в командировку в Харьков", - комментирует Сарган.

Поэтому, по ее информации, полицейский "вынужден был зачитать админпротокол о коррупции на трассе под Полтавой".

Пресс-секретарь Луценко говорит, что теперь все необходимые действия завершены и дело пошло в суд.

"Украинская правда" обратилась за деталями в полицию, там пообещали предоставить их позже.

Напомним:

  • Еще в мае Генеральная прокуратура планировала направить протокол об административном нарушении в Министерство внутренних дел в отношении директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника.
  • Админпротокол касается отдыха Сытника в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди, и директор НАБУ не указал сумму в декларации.
  • ГПУ и сама вызвала Сытника на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий.

Украинская правда

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Темы: Сытник НАБУ полиция коррупция Генпрокуратура


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