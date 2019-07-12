Ситник про вуличну зустріч з поліцією: Ніхто не ховався

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П'ятниця, 12 липня 2019, 21:17

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що вручений йому на трасі поліцією адмінпротокол – необґрунтований.

Про це повідомила "Українській правді" прес-служба НАБУ.

"Поїздка до Харкова була запланована заздалегідь. Ніхто ні від кого не ховався", - наголосив Ситник.

Він пояснив, що адмінпротокол йому вручили, а не зачитали, як раніше казали в Генпрокуратурі.

"І це не перший і, ймовірно, на жаль, не останній такий протокол, враховуючи специфіку моєї роботи і розслідування детективів Бюро. Як і всі попередні, вважаю його необґрунтованим. Готовий доводити це у суді", - заявив директор бюро.

За словами Ситника, подібні заяви ГПУ його не дивують, "особливо враховуючи перед виборами бажання вчергове втягнути НАБУ в політичні ігри".

Нагадаємо:

  • Раніше у Генпрокуратурі повідомили, що в п’ятницю поліцейський зачитав Ситнику адмінпротокол про корупцію прямо на трасі під Полтавою, оскільки останній "сховався" і вчергове не з’явився на виклик до поліції.
  • У Луценка зазначили, що тепер всі необхідні дії завершені і справа проти очільника НАБУ пішла до суду.
  • Адмінпротокол стосується відпочинку Ситника у мисливському господарстві на Рівненщині, який нібито оплатили інші люди і директор НАБУ не вказав суму у декларації.

Українська правда

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Теми: Ситник НАБУ Генпрокуратура поліція


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