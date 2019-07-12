Ситник про вуличну зустріч з поліцією: Ніхто не ховався
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що вручений йому на трасі поліцією адмінпротокол – необґрунтований.
Про це повідомила "Українській правді" прес-служба НАБУ.
"Поїздка до Харкова була запланована заздалегідь. Ніхто ні від кого не ховався", - наголосив Ситник.
Він пояснив, що адмінпротокол йому вручили, а не зачитали, як раніше казали в Генпрокуратурі.
"І це не перший і, ймовірно, на жаль, не останній такий протокол, враховуючи специфіку моєї роботи і розслідування детективів Бюро. Як і всі попередні, вважаю його необґрунтованим. Готовий доводити це у суді", - заявив директор бюро.
За словами Ситника, подібні заяви ГПУ його не дивують, "особливо враховуючи перед виборами бажання вчергове втягнути НАБУ в політичні ігри".
Нагадаємо:
- Раніше у Генпрокуратурі повідомили, що в п’ятницю поліцейський зачитав Ситнику адмінпротокол про корупцію прямо на трасі під Полтавою, оскільки останній "сховався" і вчергове не з’явився на виклик до поліції.
- У Луценка зазначили, що тепер всі необхідні дії завершені і справа проти очільника НАБУ пішла до суду.
- Адмінпротокол стосується відпочинку Ситника у мисливському господарстві на Рівненщині, який нібито оплатили інші люди і директор НАБУ не вказав суму у декларації.