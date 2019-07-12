Ситник про вуличну зустріч з поліцією: Ніхто не ховався

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що вручений йому на трасі поліцією адмінпротокол – необґрунтований.

Про це повідомила "Українській правді" прес-служба НАБУ.

"Поїздка до Харкова була запланована заздалегідь. Ніхто ні від кого не ховався", - наголосив Ситник.

Він пояснив, що адмінпротокол йому вручили, а не зачитали, як раніше казали в Генпрокуратурі.

"І це не перший і, ймовірно, на жаль, не останній такий протокол, враховуючи специфіку моєї роботи і розслідування детективів Бюро. Як і всі попередні, вважаю його необґрунтованим. Готовий доводити це у суді", - заявив директор бюро.

За словами Ситника, подібні заяви ГПУ його не дивують, "особливо враховуючи перед виборами бажання вчергове втягнути НАБУ в політичні ігри".

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