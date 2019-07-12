Сытник об уличной встрече с полицией: Никто не прятался
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что врученный ему на трассе полицией админпротокол - необоснованный.
Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-служба НАБУ.
"Поездка в Харьков была запланирована заранее. Никто ни от кого не прятался", - отметил Сытник.
Он пояснил, что админпротокол ему вручили, а не зачитали, как раньше говорили в Генпрокуратуре.
"И это не первый и, вероятно, к сожалению, не последний такой протокол, учитывая специфику моей работы и расследования детективов Бюро. Как и все предыдущие, считаю его необоснованным. Готов доказывать это в суде", - заявил директор бюро.
По словам Сытника, подобные заявления ГПУ его не удивляют, "особенно учитывая перед выборами желание в очередной раз втянуть НАБУ в политические игры".
Напомним:
- Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что в пятницу полицейский зачитал Сытнику админпротокол о коррупции прямо на трассе под Полтавой, поскольку последний "спрятался" в командировку в Харьков и в очередной раз не явился на вызов в полицию.
- У Луценко отметили, что теперь все необходимые действия завершены и дело против главы НАБУ пошло в суд.
- Админпротокол касается отдыха Сытника в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди, и директор НАБУ не указал сумму в декларации.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua