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Сытник об уличной встрече с полицией: Никто не прятался

Пятница, 12 июля 2019, 21:17

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что врученный ему на трассе полицией админпротокол - необоснованный.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-служба НАБУ.

"Поездка в Харьков была запланирована заранее. Никто ни от кого не прятался", - отметил Сытник.

Он пояснил, что админпротокол ему вручили, а не зачитали, как раньше говорили в Генпрокуратуре.

"И это не первый и, вероятно, к сожалению, не последний такой протокол, учитывая специфику моей работы и расследования детективов Бюро. Как и все предыдущие, считаю его необоснованным. Готов доказывать это в суде", - заявил директор бюро.

По словам Сытника, подобные заявления ГПУ его не удивляют, "особенно учитывая перед выборами желание в очередной раз втянуть НАБУ в политические игры".

Напомним:

  • Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что в пятницу полицейский зачитал Сытнику админпротокол о коррупции прямо на трассе под Полтавой, поскольку последний "спрятался" в командировку в Харьков и в очередной раз не явился на вызов в полицию.
  • У Луценко отметили, что теперь все необходимые действия завершены и дело против главы НАБУ пошло в суд.
  • Админпротокол касается отдыха Сытника в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди, и директор НАБУ не указал сумму в декларации.

Украинская правда
Темы: СытникНАБУГенпрокуратураполиция
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