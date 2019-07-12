Сытник об уличной встрече с полицией: Никто не прятался

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что врученный ему на трассе полицией админпротокол - необоснованный.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-служба НАБУ.

"Поездка в Харьков была запланирована заранее. Никто ни от кого не прятался", - отметил Сытник.

Он пояснил, что админпротокол ему вручили, а не зачитали, как раньше говорили в Генпрокуратуре.

"И это не первый и, вероятно, к сожалению, не последний такой протокол, учитывая специфику моей работы и расследования детективов Бюро. Как и все предыдущие, считаю его необоснованным. Готов доказывать это в суде", - заявил директор бюро.

По словам Сытника, подобные заявления ГПУ его не удивляют, "особенно учитывая перед выборами желание в очередной раз втянуть НАБУ в политические игры".

Напомним: