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Скандальний фільм Стоуна на каналі "112" перевірять на пропаганду

П'ятниця, 12 липня 2019, 22:42

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення обіцяє здійснити моніторинг фільму Олівера Стоуна "Нерозказана історія України" (альтернативний переклад "Відкриваючи Україну"), показ якого анонсовано на телеканалі "112 Україна".

Про це повідомляє прес-служба Нацради.

"Регулятор наголошує на тому, що здійснюватиме моніторинг анонсованого телеканалом "112 Україна" показу фільму Олівера Стоуна "Нерозказана історія України", який нібито стане "правдивою розповіддю про події останніх років в Україні", - йдеться в повідомленні.

Національна рада наголошує, що приділяє особливу увагу до питань захисту телерадіоінформаційного простору України, зокрема в питаннях заперечення територіальної цілісності країни, розпалювання в суспільстві ворожнечі, пропаганди органів держави-агресора та розповсюдження недостовірної інформації.

"За наявності порушень норм Законів України "Про телебачення і радіомовлення" і "Про інформацію" Національна рада ініціюватиме позапланову перевірку мовника і застосування відповідних санкцій, які передбачені законодавством", зазначають у прес-службі.

Нагадаємо:

  • Телеканал "112 Україна", керівництво якого пов'язане з Віктором Медведчуком, анонсував трансляцію фільму Revealing Ukraine ("Відкриваючи Україну") про "громадянський конфлікт" на Донбасі. Героями фільму є Медведчук та президент РФ Володимир Путін.
  • Продюсером стрічки є американський режисер-оскароносець Олівер Стоун. У фільмі про події в Україні розповідають Путін та його кум Віктор Медведчук.

Українська правда

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Теми: телебаченняМедведчуккіно
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