Скандальный фильм Стоуна на канале "112" проверят на пропаганду
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обещает осуществить мониторинг фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" (альтернативный перевод "Открывая Украину"), показ которого анонсирован на телеканале "112 Украина".
Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.
"Регулятор настаивает на том, что осуществит мониторинг анонсированного телеканалом "112 Украина" показа фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины", который якобы станет "правдивым рассказом о событиях последних лет в Украине", - говорится в сообщении.
Национальный совет отмечает, что уделяет особое внимание вопросам защиты телерадиоинформационного пространства Украины, в частности вопросам отрицания территориальной целостности страны, разжигания в обществе вражды, пропаганды органов государства-агрессора и распространения недостоверной информации.
"При наличии нарушений норм Законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации" Национальный совет будет инициировать внеплановую проверку вещателя и применения соответствующих санкций, предусмотренных законодательством", - отмечают в пресс-службе.
Напомним:
- Телеканал "112 Украина", руководство которого связано с Виктором Медведчуком, анонсировал трансляцию фильма Revealing Ukraine ("Открывая Украину") о "гражданском конфликте" на Донбассе. Героями фильма являются Медведчук и президент РФ Владимир Путин.
- Продюсером ленты является американский режиссер-оскароносец Оливер Стоун. В фильме о событиях в Украине рассказывают Путин и его кум Виктор Медведчук.
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