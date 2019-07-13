Єльченко дорікнув генсеку ООН за ігнорування обстрілів медиків на Донбасі

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко дорікнув генсеку ООН за відсутність реакції на обстріл українських медиків російсько-окупаційними військами на Донбасі.

Про це він написав у Twitter.

"Чому б не сказати хоч слово щодо недавнього нападу та вбивства українських медиків російськими терористами на Донбасі?" - запитав дипломат у відповідь на повідомлення новинної служби ООН, у якому генсек Антоніу Гутерреш засудив напади на цивільну інфраструктуру в Сирії.

Okay. How about saying a word about recent attack and killing of Ukrainian medical personnel by Russian terrorists in Donbas? https://t.co/8kDKNqu3T0 — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 12 липня 2019 р.

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