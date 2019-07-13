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Єльченко дорікнув генсеку ООН за ігнорування обстрілів медиків на Донбасі

Субота, 13 липня 2019, 02:42
Єльченко дорікнув генсеку ООН за ігнорування обстрілів медиків на Донбасі

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко дорікнув генсеку ООН за відсутність реакції на обстріл українських медиків російсько-окупаційними військами на Донбасі.

Про це він написав у Twitter.

"Чому б не сказати хоч слово щодо недавнього нападу та вбивства українських медиків російськими терористами на Донбасі?" - запитав дипломат у відповідь на повідомлення новинної служби ООН, у якому генсек Антоніу Гутерреш засудив напади на цивільну інфраструктуру в Сирії. 

Нагадаємо:

  • 1 липня в штабі ООС повідомили, що російсько-окупаційні війська обстріляли санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил.
  • В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці.
  • Повідомлялося, що двоє військовослужбовців ООС – отримали поранення.
  • Згодом стало відомо, що загинули водій санітарного автомобіля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик, кавалер ордену "За Мужність" сержант Ірина Шевченко.

Українська правда

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Теми: ООНДонбасРосія
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