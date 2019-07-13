Єльченко дорікнув генсеку ООН за ігнорування обстрілів медиків на Донбасі
Субота, 13 липня 2019, 02:42
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко дорікнув генсеку ООН за відсутність реакції на обстріл українських медиків російсько-окупаційними військами на Донбасі.
Про це він написав у Twitter.
"Чому б не сказати хоч слово щодо недавнього нападу та вбивства українських медиків російськими терористами на Донбасі?" - запитав дипломат у відповідь на повідомлення новинної служби ООН, у якому генсек Антоніу Гутерреш засудив напади на цивільну інфраструктуру в Сирії.
Okay. How about saying a word about recent attack and killing of Ukrainian medical personnel by Russian terrorists in Donbas? https://t.co/8kDKNqu3T0— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 12 липня 2019 р.
Нагадаємо:
- 1 липня в штабі ООС повідомили, що російсько-окупаційні війська обстріляли санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил.
- В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці.
- Повідомлялося, що двоє військовослужбовців ООС – отримали поранення.
- Згодом стало відомо, що загинули водій санітарного автомобіля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик, кавалер ордену "За Мужність" сержант Ірина Шевченко.
Українська правда