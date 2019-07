Ельченко упрекнул генсеку ООН за игнорирование обстрелов медиков на Донбассе

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко упрекнул генсеку ООН за отсутствие реакции на обстрел украинских медиков российско-оккупационными войсками на Донбассе.

Об этом он написал в Twitter.

"Почему бы не сказать хоть слово относительно недавнего нападения и убийства украинских медиков российскими террористами на Донбассе?" - спросил дипломат в ответ на сообщение новостной службы ООН, в котором генсек Антониу Гутерреш осудил нападения на гражданскую инфраструктуру в Сирии.

Okay. How about saying a word about recent attack and killing of Ukrainian medical personnel by Russian terrorists in Donbas? https://t.co/8kDKNqu3T0