Ельченко упрекнул генсеку ООН за игнорирование обстрелов медиков на Донбассе
Суббота, 13 июля 2019, 02:42
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко упрекнул генсеку ООН за отсутствие реакции на обстрел украинских медиков российско-оккупационными войсками на Донбассе.
Об этом он написал в Twitter.
"Почему бы не сказать хоть слово относительно недавнего нападения и убийства украинских медиков российскими террористами на Донбассе?" - спросил дипломат в ответ на сообщение новостной службы ООН, в котором генсек Антониу Гутерреш осудил нападения на гражданскую инфраструктуру в Сирии.
Okay. How about saying a word about recent attack and killing of Ukrainian medical personnel by Russian terrorists in Donbas? https://t.co/8kDKNqu3T0— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 12 липня 2019 р.
Напомним:
- 1 июля в штабе ООС сообщили, что российско-оккупационные войска обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил.
- В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте.
- Сообщалось, что двое военнослужащих ООС - получили ранения.
- Позже стало известно, что погибли водитель санитарного автомобиля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.
Украинская правда