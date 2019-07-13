Ельченко упрекнул генсеку ООН за игнорирование обстрелов медиков на Донбассе

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Суббота, 13 июля 2019, 02:42

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко упрекнул генсеку ООН за отсутствие реакции на обстрел украинских медиков российско-оккупационными войсками на Донбассе.

Об этом он написал в Twitter.

"Почему бы не сказать хоть слово относительно недавнего нападения и убийства украинских медиков российскими террористами на Донбассе?" - спросил дипломат в ответ на сообщение новостной службы ООН, в котором генсек Антониу Гутерреш осудил нападения на гражданскую инфраструктуру в Сирии.

Напомним:

  • 1 июля в штабе ООС сообщили, что российско-оккупационные войска обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил.
  • В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте.
  • Сообщалось, что двое военнослужащих ООС - получили ранения.
  • Позже стало известно, что погибли водитель санитарного автомобиля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.

Украинская правда

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Темы: ООН Донбасс Росcия


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