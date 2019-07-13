Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ельченко упрекнул генсеку ООН за игнорирование обстрелов медиков на Донбассе

Суббота, 13 июля 2019, 02:42
Ельченко упрекнул генсеку ООН за игнорирование обстрелов медиков на Донбассе

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко упрекнул генсеку ООН за отсутствие реакции на обстрел украинских медиков российско-оккупационными войсками на Донбассе.

Об этом он написал в Twitter.

"Почему бы не сказать хоть слово относительно недавнего нападения и убийства украинских медиков российскими террористами на Донбассе?" - спросил дипломат в ответ на сообщение новостной службы ООН, в котором генсек Антониу Гутерреш осудил нападения на гражданскую инфраструктуру в Сирии.

Напомним:

  • 1 июля в штабе ООС сообщили, что российско-оккупационные войска обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил.
  • В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте.
  • Сообщалось, что двое военнослужащих ООС - получили ранения.
  • Позже стало известно, что погибли водитель санитарного автомобиля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.

Украинская правда
Темы: ООНДонбассРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
ООН
Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней – Британия в ООН
Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Последние новости
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
Все новости...
Реклама: