Помилуваний в'язень Кремля розповів про катування в колоніях РФ
Субота, 13 липня 2019, 12:10
Помилуваний політв’язень Кремля Сергій Литвінов заявив про катування під час перебування у колоніях РФ.
Про це він заявив 13 липня після звільнення з Диканівської виправної колонії у Харкові, повідомляє Hromadske.
"Здійснювали катування слідчі, прокурори й вищі люди, які перебувають в Москві у Путіна. ... Хочу сказати, що Путін – це нехороша людина. І катували, і знущалися, і принижували і все, що можна було", - заявив Литвінов.
"Я нічого хорошого там так і не побачив, все було боляче і жорстоко", - додав він про своє ув’язнення в РФ.
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Нагадаємо:
- Литвінова затримали у лікарні Ростова, куди він приїхав лікувати абсцес. РФ збиралася засудити Литвінова на 25 років за вбивство 38 фіктивних осіб на Луганщині батальйоном "Дніпро-1", до складу якого нібито входив Литвінов. Згодом йому змінили обвинувачення на розбій.
- Після п'яти років, проведених в колоніях Ростова та Магадана, Литвінов знайшовся у Диканівській колонії №12 у Харкові: його перевели відбувати покарання з Росії в Україну за клопотанням Мін'юсту України.
- 11 липня президент України Володимир Зеленський видав указ про помилування політв’язня Кремля Сергія Литвінова, якого Росія передала Україні для відбування покарання.