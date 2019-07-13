Помилуваний в'язень Кремля розповів про катування в колоніях РФ

Помилуваний політв’язень Кремля Сергій Литвінов заявив про катування під час перебування у колоніях РФ.

Про це він заявив 13 липня після звільнення з Диканівської виправної колонії у Харкові, повідомляє Hromadske.

"Здійснювали катування слідчі, прокурори й вищі люди, які перебувають в Москві у Путіна. ... Хочу сказати, що Путін – це нехороша людина. І катували, і знущалися, і принижували і все, що можна було", - заявив Литвінов.

"Я нічого хорошого там так і не побачив, все було боляче і жорстоко", - додав він про своє ув’язнення в РФ.

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