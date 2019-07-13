Помилованный узник Кремля рассказал о пытках в колониях РФ
Суббота, 13 июля 2019, 12:10
Помилованный политзаключенный Кремля Сергей Литвинов заявил о пытках во время пребывания в колониях РФ.
Об этом он заявил 13 июля после освобождения из Диканевской исправительной колонии в Харькове, сообщает Hromadske.
"Проводили пытки следователи, прокуроры и высшие люди, которые находятся в Москве у Путина. ... Хочу сказать, что Путин - это нехороший человек. И пытали, и издевались, и унижали и все, что можно было", - заявил Литвинов.
"Я ничего хорошего там так и не увидел, все было больно и жестоко", - добавил он о своем заключении в РФ.
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Напомним:
- Литвинова задержали в больнице Ростова, куда он приехал лечить абсцесс. РФ собиралась осудить Литвинова на 25 лет за убийство 38 фиктивных лиц на Луганщине батальоном "Днепр-1", в состав которого якобы входил Литвинов. Позже ему изменили обвинения на разбой.
- После пяти лет, проведенных в колониях Ростова и Магадана, Литвинов нашелся в Диканевской колонии №12 в Харькове: его перевели отбывать наказание из России в Украину по ходатайству Минюста Украины.
- 11 июля президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании политзаключенного Кремля Сергея Литвинова, которого Россия передала Украине для отбывания наказания.