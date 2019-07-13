Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Помилованный узник Кремля рассказал о пытках в колониях РФ

Суббота, 13 июля 2019, 12:10

Помилованный политзаключенный Кремля Сергей Литвинов заявил о пытках во время пребывания в колониях РФ.

Об этом он заявил 13 июля после освобождения из Диканевской исправительной колонии в Харькове, сообщает Hromadske.

"Проводили пытки следователи, прокуроры и высшие люди, которые находятся в Москве у Путина. ... Хочу сказать, что Путин - это нехороший человек. И пытали, и издевались, и унижали и все, что можно было", - заявил Литвинов.

"Я ничего хорошего там так и не увидел, все было больно и жестоко", - добавил он о своем заключении в РФ.

Читайте также:

"Каратель", который боится зарубить курицу. Дело Сергея Литвинова

#LetMyPeopleGo. Адвокат "карателя" Сергея Литвинова о фальсификациях дела

Напомним:

  • Литвинова задержали в больнице Ростова, куда он приехал лечить абсцесс. РФ собиралась осудить Литвинова на 25 лет за убийство 38 фиктивных лиц на Луганщине батальоном "Днепр-1", в состав которого якобы входил Литвинов. Позже ему изменили обвинения на разбой.
  • После пяти лет, проведенных в колониях Ростова и Магадана, Литвинов нашелся в Диканевской колонии №12 в Харькове: его перевели отбывать наказание из России в Украину по ходатайству Минюста Украины.
  • 11 июля президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании политзаключенного Кремля Сергея Литвинова, которого Россия передала Украине для отбывания наказания.

Темы: политзаключенныеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
политзаключенные
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Политзаключенных из Симферополя переводят в секретное СИЗО в Чонгаре на границе с Крымом
Последние новости
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
Все новости...
Реклама: