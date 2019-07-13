Помилованный узник Кремля рассказал о пытках в колониях РФ

686 просмотров
Суббота, 13 июля 2019, 12:10

Помилованный политзаключенный Кремля Сергей Литвинов заявил о пытках во время пребывания в колониях РФ.

Об этом он заявил 13 июля после освобождения из Диканевской исправительной колонии в Харькове, сообщает Hromadske.

"Проводили пытки следователи, прокуроры и высшие люди, которые находятся в Москве у Путина. ... Хочу сказать, что Путин - это нехороший человек. И пытали, и издевались, и унижали и все, что можно было", - заявил Литвинов.

"Я ничего хорошего там так и не увидел, все было больно и жестоко", - добавил он о своем заключении в РФ.

Читайте также:

"Каратель", который боится зарубить курицу. Дело Сергея Литвинова

#LetMyPeopleGo. Адвокат "карателя" Сергея Литвинова о фальсификациях дела

Напомним:

  • Литвинова задержали в больнице Ростова, куда он приехал лечить абсцесс. РФ собиралась осудить Литвинова на 25 лет за убийство 38 фиктивных лиц на Луганщине батальоном "Днепр-1", в состав которого якобы входил Литвинов. Позже ему изменили обвинения на разбой.
  • После пяти лет, проведенных в колониях Ростова и Магадана, Литвинов нашелся в Диканевской колонии №12 в Харькове: его перевели отбывать наказание из России в Украину по ходатайству Минюста Украины.
  • 11 июля президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании политзаключенного Кремля Сергея Литвинова, которого Россия передала Украине для отбывания наказания.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: политзаключенные Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Россию обязали провести независимый медосмотр политзаключенного Бекирова - адвокат 13 июля 2019, 00:46
Зеленский помиловал политзаключенного Кремля, сидевшего в Украине 12 июля 2019, 18:12
Зеленский дал стипендии политзаключенным 11 июля 2019, 18:54
Все новости
Главные новости
Телеканал, который связывают с Медведчуком, обстреляли из гранатомета
Путин намерен переизбраться премьером с "расширенными конституционными полномочиями" — СМИ
Ельченко упрекнул генсеку ООН за игнорирование обстрелов медиков на Донбассе
ЦИК отказала в регистрации 17 российским наблюдателям от ОБСЕ
Все новости
советы

17 способов стать более интересным человеком

исследование

Как мягкая пища изменила нашу речь

Медицина

5 вещей, которые вам следует знать о реформе больниц и медицине с 2020 года

Поиск по сайту
Архив
Весь архів