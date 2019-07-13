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У Херсонщини з'явився новий керівник

Субота, 13 липня 2019, 16:11
У Херсонщини з'явився новий керівник
Укрінформ

Президент Володимир Зеленський призначив головою Херсонської облдержадміністрації екс-заступника міністра оборони Юрія Гусєва.

Зеленський представив новопризначеного голову ОДА на нараді в Херсоні в суботу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Хочу вас привітати з новим головою Херсонської облдержадміністрації... і хочу підписати указ про призначення Гусєва Юрія Веніаміновича. Можна поаплодувати", - сказав Зеленський, підписав відповідний документ і передав Гусєву посвідчення.

Одним з пріоритетів роботи нового голови ОДА президент назвав облаштування інфраструктури контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) в Херсонській області на адмінкордоні з окупованим Кримом.

У свою чергу Гусєв зазначив, що з сьогоднішнього дня в області стартує пілотна програма, згідно з якою голів райдержадміністрацій області, а також заступників голови ОДА набиратимуть з кадрової програми Lift.

"Хто хоче працювати в команді президента, у вертикалі президента в Херсонській області, заходьте прямо зараз на сайт Lift ... платформа, яку президент анонсував на iForum, залишайте свої координати, залишайте свої резюме. Працюватиме команда, яка відбиратиме цих людей – ті, хто пройде у фінал, отримають співбесіди зі мною, з командою офісу президента, і найкращі керуватимуть райдержадміністраціями, і можливо стануть заступниками голови ОДА", - сказав Гусєв.

Як повідомляє прес-служба президента, Зеленський також представив постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Антона Кориневича, який був призначений на цю посаду відповідним указом раніше.

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Нагадаємо:

  • 26 червня Кабінет міністрів на своєму засіданні підтримав призначення 8 голів ОДА, чиї кандидатури запропонував президент Зеленський. Зокрема, головою Херсонської ОДА пропонувалося призначити Юрія Гусєва.
  • Раніше Юрій Гусєв значився під №41 у виборчому списку партії "Слуга народу". Однак 13 червня він повідомив про рішення не брати участі у парламентських виборах, але залишається в команді Зеленського і допомагатиме їй "в іншій ролі".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийХерсонська область
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