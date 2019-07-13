У Херсонской области появился новый руководитель

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Суббота, 13 июля 2019, 16:11
Укринформ

Президент Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации экс-заместителя министра обороны Юрия Гусева.

Зеленский представил новоназначенного главу ОГА на совещании в Херсоне в субботу, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Хочу вас поздравить с новым главой Херсонской облгосадминистрации… и хочу подписать указ о назначении Гусева Юрия Вениаминовича. Можно поаплодировать", - сказал Зеленский, подписал соответствующий документ и передал Гусеву удостоверение.

Одним из приоритетов работы нового главы ОГА президент назвал обустройство инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом.

В свою очередь Гусев отметил, что с сегодняшнего дня в области стартует пилотная программа, согласно которой главы райгосадминистраций области, а также заместители главы ОГА будут набираться по кадровой программе Lift.

"Кто хочет работать в команде президента, в вертикали президента в Херсонской области, заходите прямо сейчас на сайт Lift … платформа, которую президент анонсировал на iForum, оставляйте свои координаты, оставляйте свои резюме. Будет работать команда, которая будет отбирать этих людей – те, кто пройдет в финал, получат собеседования со мной, с командой Офиса президента, и лучшие будут руководить райгосадминистрацями, и возможно станут заместителями главы ОГА", - сказал Гусев.

Напомним:

  • 26 июня Кабинет министров на своем заседании поддержал назначение 8 глав ОГА, чьи кандидатуры предложил президент Зеленский. В частности, главой Херсонской ОГА предлагалось назначить Юрия Гусева.
  • Ранее Юрий Гусев значился под №41 в избирательном списке партии "Слуга народа". Однако 13 июня он сообщил, что решил не участвовать в парламентских выборах, но остается в команде Зеленского и будет помогать ей "в другой роли".

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Темы: Зеленский Херсонская область


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