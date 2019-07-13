Справа Марківа: Рішення по апеляції можуть ухвалити наступного року

Рішення по апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа, якого засуджено до 24 років за обвинуваченням у причетності до вбивства італійця Андреа Роккеллі на Донбасі, можуть ухвалити навесні 2020 року.

Про це повідомив адвокат Марківа Рафаеле Дела Валле, пише "Hromadske".

Упродовж 90 днів суд у справі Марківа має оприлюднити мотивацію вироку, після цього захист зможе подати апеляцію.

"На розгляд апеляції може піти від одного до кількох місяців, відтак рішення можуть ухвалити навесні 2020-го року", - зазначив захисник українця.

За словами адвоката, апеляцію розглядатиме апеляційний суд у Мілані, який не буде заслуховувати свідків, а працюватиме лише з матеріалами справи.

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