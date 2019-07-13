Справа Марківа: Рішення по апеляції можуть ухвалити наступного року

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Субота, 13 липня 2019, 16:31

Рішення по апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа, якого засуджено до 24 років за обвинуваченням у причетності до вбивства італійця Андреа Роккеллі на Донбасі, можуть ухвалити навесні 2020 року.

Про це повідомив адвокат Марківа Рафаеле Дела Валле, пише "Hromadske". 

Упродовж 90 днів суд у справі Марківа має оприлюднити мотивацію вироку, після цього захист зможе подати апеляцію. 

"На розгляд апеляції може піти від одного до кількох місяців, відтак рішення можуть ухвалити навесні 2020-го року", - зазначив захисник українця. 

За словами адвоката, апеляцію розглядатиме апеляційний суд у Мілані, який не буде заслуховувати свідків, а працюватиме лише з матеріалами справи.

Нагадаємо, 

  • Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії ім.Кульчицького Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов’янська в травні 2014 року.
  • Військовий відкидав обвинувачення і заперечив свою причетність до смерті Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, який загинув тоді ж.
  • Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента. Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. 
  • 12 липня суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа, засудивши до 24 років ув'язнення. 

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Теми: Італія суд Донбас


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