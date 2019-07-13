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Дело Маркива: Решение по апелляции могут принять в следующем году

Суббота, 13 июля 2019, 16:31

Решение по апелляции по делу нацгвардейца Виталия Маркива, который приговорен к 24 годам по обвинению в причастности к убийству итальянца Андреа Роккелли на Донбассе, могут принять весной 2020 года.

Об этом сообщил адвокат Маркива Рафаэле Дела Валле, пишет "Hromadske".

В течение 90 дней суд по делу Маркива должен обнародовать мотивацию приговора, после этого защита сможет подать апелляцию.

"На рассмотрение апелляции может уйти от одного до нескольких месяцев, поэтому решение могут принять весной 2020-го года", - отметил защитник украинца. 

По словам адвоката, апелляцию будет рассматривать апелляционный суд в Милане, который не будет заслушивать свидетелей, а будет работать только с материалами дела.

Напомним:

  • Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года.
  • Военный отвергал обвинения и отрицал свою причастность к смерти Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, который погиб тогда же.
  • Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента. Прокуроры считают гибель Рокелли умышленным убийством. 
  • 12 июля суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, приговорив его к 24 годам заключения. 

Темы: ИталиясудДонбасс
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