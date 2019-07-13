Дело Маркива: Решение по апелляции могут принять в следующем году

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Суббота, 13 июля 2019, 16:31

Решение по апелляции по делу нацгвардейца Виталия Маркива, который приговорен к 24 годам по обвинению в причастности к убийству итальянца Андреа Роккелли на Донбассе, могут принять весной 2020 года.

Об этом сообщил адвокат Маркива Рафаэле Дела Валле, пишет "Hromadske".

В течение 90 дней суд по делу Маркива должен обнародовать мотивацию приговора, после этого защита сможет подать апелляцию.

"На рассмотрение апелляции может уйти от одного до нескольких месяцев, поэтому решение могут принять весной 2020-го года", - отметил защитник украинца. 

По словам адвоката, апелляцию будет рассматривать апелляционный суд в Милане, который не будет заслушивать свидетелей, а будет работать только с материалами дела.

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Темы: Италия суд Донбасс


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