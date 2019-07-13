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ООС: поранено двох військових

Субота, 13 липня 2019, 19:59

Від початку доби бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів 2 військовослужбовця ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у зведенні станом на 18 годину.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли: поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї; поряд Опитного – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; двічі обстріляли околиці Водяного з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Новотроїцьке стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли: двічі поблизу Зайцевого – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів відповідно.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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