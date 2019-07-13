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ООС: ранены двое военных

Суббота, 13 июля 2019, 19:59

С начала суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов 2 военнослужащего ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела: вблизи Широкино – из стрелкового оружия; возле Опытного – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды обстреляли окрестности Водяного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Новотроицкое стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы: дважды вблизи Зайцево – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов соответственно.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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