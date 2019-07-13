В ОБСЄ засудили напад на "112 Україна"
Субота, 13 липня 2019, 23:44
Джерело: сайт ОБСЄ
Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засуджує постріл з гранатомета у будівлю телеканалу "112 Україна" у Києві.
Пряма мова: "Я засуджую сьогоднішній напад на будівлю телеканалу "112" у Києві. Сподіваюся, ніхто не був поранений, але з таким насильством і погрозами проти ЗМІ не можна миритися. Це неприйнятний акт залякування, який міг би мати драматичні наслідки.
Я закликаю українську владу ретельно розслідувати цей напад і притягнути до відповідальності винних у цьому злочині".
Деталі: Водночас Дезір привітав швидку реакцію правоохоронних органів щодо цієї ситуації.
Історія питання:
- В ніч на суботу невідомий вистрілив із гранатомета у фасад будівлі телеканалу "112 Україна" в Києві.
- Згодом у СБУ повідомили, що спільно з поліцією та іншими правоохоронними органами Службою безпеки проводяться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи.
Українська правда