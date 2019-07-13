В ОБСЄ засудили напад на "112 Україна"

Джерело: сайт ОБСЄ

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засуджує постріл з гранатомета у будівлю телеканалу "112 Україна" у Києві.

Пряма мова: "Я засуджую сьогоднішній напад на будівлю телеканалу "112" у Києві. Сподіваюся, ніхто не був поранений, але з таким насильством і погрозами проти ЗМІ не можна миритися. Це неприйнятний акт залякування, який міг би мати драматичні наслідки.

Я закликаю українську владу ретельно розслідувати цей напад і притягнути до відповідальності винних у цьому злочині".

Деталі: Водночас Дезір привітав швидку реакцію правоохоронних органів щодо цієї ситуації.

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