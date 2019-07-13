В ОБСЕ осудили нападение на "112 Украина"

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Суббота, 13 июля 2019, 23:44

Источник: сайт ОБСЕ

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осуждает выстрел из гранатомета в здание телеканала "112 Украина" в Киеве.

Прямая речь: "Я осуждаю сегодняшнее нападение на здание телеканала "112" в Киеве. Надеюсь, никто не был ранен, но с таким насилием и угрозами против СМИ нельзя мириться. Это неприемлемый акт запугивания, который мог бы иметь драматические последствия.

Я призываю украинскую власть тщательно расследовать это нападение и привлечь к ответственности виновных в этом преступлении".

Детали: В то же время Дезир приветствует быструю реакцию правоохранительных органов в этой ситуации.

История вопроса:

  • В ночь на субботу неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания телеканала "112 Украина" в Киеве.
  • Позже в Службе безопасности Украины сообщили, что совместно с полицией и другими правоохранительными органами Службой безопасности проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия.

Украинская правда

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Темы: ОБСЕ телевидение нападение


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