В ОБСЕ осудили нападение на "112 Украина"
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Суббота, 13 июля 2019, 23:44
Источник: сайт ОБСЕ
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осуждает выстрел из гранатомета в здание телеканала "112 Украина" в Киеве.
Прямая речь: "Я осуждаю сегодняшнее нападение на здание телеканала "112" в Киеве. Надеюсь, никто не был ранен, но с таким насилием и угрозами против СМИ нельзя мириться. Это неприемлемый акт запугивания, который мог бы иметь драматические последствия.
Я призываю украинскую власть тщательно расследовать это нападение и привлечь к ответственности виновных в этом преступлении".
Детали: В то же время Дезир приветствует быструю реакцию правоохранительных органов в этой ситуации.
История вопроса:
- В ночь на субботу неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания телеканала "112 Украина" в Киеве.
- Позже в Службе безопасности Украины сообщили, что совместно с полицией и другими правоохранительными органами Службой безопасности проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия.
Украинская правда
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