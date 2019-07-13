В ОБСЕ осудили нападение на "112 Украина"

Источник: сайт ОБСЕ

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осуждает выстрел из гранатомета в здание телеканала "112 Украина" в Киеве.

Прямая речь: "Я осуждаю сегодняшнее нападение на здание телеканала "112" в Киеве. Надеюсь, никто не был ранен, но с таким насилием и угрозами против СМИ нельзя мириться. Это неприемлемый акт запугивания, который мог бы иметь драматические последствия.

Я призываю украинскую власть тщательно расследовать это нападение и привлечь к ответственности виновных в этом преступлении".

Детали: В то же время Дезир приветствует быструю реакцию правоохранительных органов в этой ситуации.

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