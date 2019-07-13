Телеканал, що пов'язують з Медведчуком, обстріляли з гранатомета
Джерело: відділ комунікації поліції Києва, сайт телеканалу "112 Україна".
У Києві у фасад будівлі телеканалу "112 Україна" невідомий вистрілив із гранатомета, жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.
Деталі: Повідомлення про звук, схожий на вибух, на вулиці Дегтярівській надійшло до поліції від місцевих мешканців в ніч на 13 липня близько 4 ранку. На місці інциденту поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі. Під час відпрацювання було виявлено відстріляний тубус гранатомета, який направлять на проведення експертизи.
Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч.1 ст.258 КК (Терористичний акт).
Пряма мова: "Зібрані матеріали будуть за підслідністю передані у Службу безпеки України для подальшого розслідування. Зусилля правоохоронців спрямовані за встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення правопорушення, а також мотиви його скоєння".
У редакції телеканалу у свою чергу заявили, що напередодні "виступили з відкритим зверненням до СБУ, прокуратури та дипустанов з проханням захистити колектив від свавілля радикалів, які шляхом залякування та погроз намагаються вплинути на редакційну політику телеканалу".
13 липня на 18:00 представники націоналістичних організацій анонсували проведення акції під будівлею телеканалу.
Згодом у Службі безпеки України повідомили, що спільно з поліцією та іншими правоохоронними органами Службою безпеки проводяться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи.
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Нагадаємо:
- Телеканал "112 Україна", як і NewsOne та ZIK, формально належать Тарасу Козаку, керівництво телеканалу пов'язують з кумом Путіна і одним з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком.
- "112 Україна" анонсував трансляцію фільму Revealing Ukraine ("Відкриваючи Україну") про "громадянський конфлікт" на Донбасі. Героями фільму є сам Медведчук та президент РФ Володимир Путін. Продюсером стрічки є американський оскароносний режисер Олівер Стоун.
- У Нацраді України з питань телебачення і радіомовлення раніше заявили, що не змогли довести зв'язку Медведчука з покупкою телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, а фільм Стоуна перевірять на пропаганду.
- 12 липня канал "NewsOne" та російський пропагандистський ресурс "Россия 1" планували провести телеміст нібито заради миру і для звичайних людей, а не політиків. За задумом Сергія Льовочкіна, це мало мобілізувати електорат партії перед позачерговими виборами до Верховної Ради.
- У зв'язку з анонсованим "телемостом" Рада нацбезпеки і оборони провела нараду з питань інформаційної безпеки та роздала відповідні доручення силовим відомствам.
- Через обурення української громадськості та після звернення президента України Володимира Зеленського до Володимира Путіна з приводу потреби "поговорити" NewsOne відмовився від анонсованого телемосту "через погрози фізичної розправи".
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