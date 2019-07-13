Телеканал, що пов'язують з Медведчуком, обстріляли з гранатомета

Джерело: відділ комунікації поліції Києва, сайт телеканалу "112 Україна".

У Києві у фасад будівлі телеканалу "112 Україна" невідомий вистрілив із гранатомета, жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Деталі: Повідомлення про звук, схожий на вибух, на вулиці Дегтярівській надійшло до поліції від місцевих мешканців в ніч на 13 липня близько 4 ранку. На місці інциденту поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі. Під час відпрацювання було виявлено відстріляний тубус гранатомета, який направлять на проведення експертизи.

Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч.1 ст.258 КК (Терористичний акт).

Пряма мова: "Зібрані матеріали будуть за підслідністю передані у Службу безпеки України для подальшого розслідування. Зусилля правоохоронців спрямовані за встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення правопорушення, а також мотиви його скоєння".

У редакції телеканалу у свою чергу заявили, що напередодні "виступили з відкритим зверненням до СБУ, прокуратури та дипустанов з проханням захистити колектив від свавілля радикалів, які шляхом залякування та погроз намагаються вплинути на редакційну політику телеканалу".

13 липня на 18:00 представники націоналістичних організацій анонсували проведення акції під будівлею телеканалу.

фото - відділ комунікації поліції Києва фото - "112 Україна"

Згодом у Службі безпеки України повідомили, що спільно з поліцією та іншими правоохоронними органами Службою безпеки проводяться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи.



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