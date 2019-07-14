Гройсман заявив про намір скоротити кількість міністрів

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Неділя, 14 липня 2019, 20:11

Джерело: Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за "оптимізацію" кількості міністерства у наступній каденції уряду та скоротити їх до дванадцяти.

Про це глава уряду заявив в ефірі телеканалу "Україна" 14 липня. 

Пряма мова: "Максимум 12 урядовців - оптимізована кількість міністерств. Це покращить управління і кінцевий результат".

"Буду пропонувати це на наступну каденцію", - додав Гройсман.

Наразі Кабінет міністрів налічує 25 членів, в т.ч. прем’єр-міністр та шість віце-прем’єрів. 

Нагадаємо: 

  • 21 липня відбудуться позачергові парламентські вибори.  
  • Відповідно до Конституції України, після обрання нового парламенту Кабінет міністрів складає свої повноваження. 
  • Раніше прем'єр-міністр, лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман заявив, що претендуватиме на посаду очільника нового Кабінету міністрів у разі проходження його партії до нового складу Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: Гройсман Кабінет міністрів


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