Гройсман заявив про намір скоротити кількість міністрів

Джерело: Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за "оптимізацію" кількості міністерства у наступній каденції уряду та скоротити їх до дванадцяти.

Про це глава уряду заявив в ефірі телеканалу "Україна" 14 липня.

Пряма мова: "Максимум 12 урядовців - оптимізована кількість міністерств. Це покращить управління і кінцевий результат".

"Буду пропонувати це на наступну каденцію", - додав Гройсман.

Наразі Кабінет міністрів налічує 25 членів, в т.ч. прем’єр-міністр та шість віце-прем’єрів.

Нагадаємо: