Гройсман заявил о намерении сократить количество министров
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Воскресенье, 14 июля 2019, 20:11
Источник: Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за "оптимизацию" количества министерства в следующей каденции правительства и предлагает сократить их до двенадцати.
Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала "Украина" 14 июля.
Прямая речь: "Максимум 12 чиновников - оптимизированное количество министерств. Это улучшит управление и конечный результат".
"Буду предлагать это на следующую каденцию", - добавил Гройсман.
В настоящее время Кабинет министров насчитывает 25 членов, в т.ч. премьер-министр и шесть вице-премьеров.
Украинская правда
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