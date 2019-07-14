Гройсман заявил о намерении сократить количество министров

Источник: Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за "оптимизацию" количества министерства в следующей каденции правительства и предлагает сократить их до двенадцати.

Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала "Украина" 14 июля.

Прямая речь: "Максимум 12 чиновников - оптимизированное количество министерств. Это улучшит управление и конечный результат".

"Буду предлагать это на следующую каденцию", - добавил Гройсман.

В настоящее время Кабинет министров насчитывает 25 членов, в т.ч. премьер-министр и шесть вице-премьеров.

Напомним: