У поліції Полтавської області розповіли деталі ДТП за участі глави осередку "Слуги народу" Олексія Сердюкова, у результаті якої загинула одна людина.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Сердюков підтвердив, що був за кермом "Тойота Корола".

За попередньою інформацією, ДТП сталася внаслідок виїзду "Тойоти" на зустрічну смугу - водій не впорався з керуванням та врізався у ВАЗ-21099.

Зазначається, що результаті аварії Toyota згоріла, а 5 осіб, серед яких 12-річна дитина, отримали травми різного ступеню тяжкості. Пасажирка ВАЗ 1980 р.н. від травм померла в реанімації.

Прес-служба Управління з питань цивільного захисту населення Полтавської ОДА попередньо повідомляла, що за кермом Toyota перебувала жінка.

Пізніше начальник відділу комунікації ГУНП в Полтавській області Юрій Сулаєв пояснив, що в момент зіткнення Toyota загорілася, і очевидці витягли постраждалих з автомобіля.

За його словами, коли прибула на місце події слідчо-оперативна група, одразу встановити, хто сидів за кермом, було неможливо.

В автомобілі Toyota, окрім Сердюкова, перебувала Олена Пашетних (Кузіна), екс-журналістка "Громадського", яка також вела відеопроекти для "Трибуни" та "Зміста".

Голова осередку "Слуги народу" написав у Facebook, що "у нього перелом тазу, а Олена - у тяжкому стані".

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