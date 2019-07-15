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Стали відомі деталі смертельної ДТП на Полтавщині

Понеділок, 15 липня 2019, 00:31

У поліції Полтавської області розповіли деталі ДТП за участі Олексія Сердюкова, у результаті якої загинула одна людина.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Сердюков писав, що був за кермом "Тойота Корола".  А партія "Слуга народу" заявила, що він не очолює осередок партії в Полтаві (як повідомляли ЗМІ) і взагалі не є членом партії.

За попередньою інформацією, ДТП сталася внаслідок виїзду "Тойоти" на зустрічну смугу: водій не впорався з керуванням та врізався у ВАЗ-21099.

Зазначається, що в результаті аварії Toyota згоріла, а 5 осіб, серед яких 12-річна дитина, отримали травми різного ступеню тяжкості. Пасажирка ВАЗ 1980 р.н. від травм померла в реанімації.

Прес-служба Управління з питань цивільного захисту населення Полтавської ОДА попередньо повідомляла, що за кермом Toyota перебувала жінка.

Пізніше начальник відділу комунікації ГУНП в Полтавській області Юрій Сулаєв пояснив, що в момент зіткнення Toyota загорілася, і очевидці витягли постраждалих з автомобіля.

За його словами, коли прибула на місце події слідчо-оперативна група, одразу встановити, хто сидів за кермом, було неможливо.

В автомобілі Toyota, окрім Сердюкова, перебувала Олена Пашетних (Кузіна), екс-журналістка "Громадського", яка також вела відеопроекти для "Трибуни" та "Зміста".

Голова осередку "Слуги народу" написав у Facebook, що "у нього перелом тазу, а Олена - у тяжкому стані".

Нагадаємо:

  • Глава полтавського осередку партії "Слуга народу" Олексій Сердюков заявив, що став учасником ДТП, внаслідок якої загинула одна людина. 
  • Аварія сталася 13 липня. 

УП, виправлено

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуДТПполіція
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