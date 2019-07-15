Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стали известны детали смертельного ДТП в Полтавской области

Понедельник, 15 июля 2019, 00:31

В полиции Полтавской области рассказали детали ДТП с участием Алексея Сердюкова, в результате которого погиб один человек.

Об этом сообщает "Укринформ".

Сердюков писал, что был за рулем "Тойота Королла". А партия "Слуга народа" заявила, что он не возглавляет ячейку партии в Полтаве (как сообщали СМИ) и вообще не является членом партии.

По предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда "Тойоты" на встречную полосу: водитель не справился с управлением и врезался в ВАЗ-21099.

Отмечается, что в результате аварии Toyota сгорела, а 5 человек, среди которых 12-летний ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Пассажирка ВАЗ 1980 г.р. от травм скончалась в реанимации.

Пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты населения Полтавской ОГА предварительно сообщала, что за рулем Toyota находилась женщина.

Позже начальник отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев пояснил, что в момент столкновения Toyota загорелась, и очевидцы вытащили пострадавших из автомобиля.

По его словам, когда прибыла на место происшествия следственно-оперативная группа, сразу установить, кто сидел за рулем, было невозможно.

В автомобиле Toyota, кроме Сердюкова, находилась Елена Пашетних (Кузина), экс-журналистка "Громадського", которая также вела видеопроекты для "Трибуны" и "Змісту".

Глава облорганизации "Слуги народа" написал в Facebook, что "у него перелом таза, а Елена - в тяжелом состоянии".

Напомним:

  • Глава полтавского отделения партии "Слуга народа" Алексей Сердюков заявил, что стал участником ДТП, в результате которого погиб один человек.
  • Авария произошла 13 июля.

УП, исправлено
Темы: Слуга народаДТПполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Слуга народа
Киевский онкоцентр переплачивает за унитазы и краску на ремонте за 70 млн
Под присмотром "слуг народа". Как в больницах Киевщины распределяют миллионы и воюют за влияние и при чем здесь Дубинский
"Слуга" Слюсарев после вторжения стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – СМИ
Последние новости
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
Все новости...
Реклама: