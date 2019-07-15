В полиции Полтавской области рассказали детали ДТП с участием Алексея Сердюкова, в результате которого погиб один человек.

Об этом сообщает "Укринформ".

Сердюков писал, что был за рулем "Тойота Королла". А партия "Слуга народа" заявила, что он не возглавляет ячейку партии в Полтаве (как сообщали СМИ) и вообще не является членом партии.

По предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда "Тойоты" на встречную полосу: водитель не справился с управлением и врезался в ВАЗ-21099.

Отмечается, что в результате аварии Toyota сгорела, а 5 человек, среди которых 12-летний ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Пассажирка ВАЗ 1980 г.р. от травм скончалась в реанимации.

Пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты населения Полтавской ОГА предварительно сообщала, что за рулем Toyota находилась женщина.

Позже начальник отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев пояснил, что в момент столкновения Toyota загорелась, и очевидцы вытащили пострадавших из автомобиля.

По его словам, когда прибыла на место происшествия следственно-оперативная группа, сразу установить, кто сидел за рулем, было невозможно.

В автомобиле Toyota, кроме Сердюкова, находилась Елена Пашетних (Кузина), экс-журналистка "Громадського", которая также вела видеопроекты для "Трибуны" и "Змісту".

Глава облорганизации "Слуги народа" написал в Facebook, что "у него перелом таза, а Елена - в тяжелом состоянии".

Напомним: