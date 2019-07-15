Суд разрешил Куницкому от "Слуги народа" участвовать в выборах

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Центральной избирательной комиссии Украины о снятии с выборов кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" по мажоритарному округу №169 (Харьков) Александра Куницкого.

Об этом со ссылкой на соответствующее решение суд сообщает Интерфакс-Украина.

Суд признал противоправным и отменил постановление ЦИК от 11 июля, которым была отменена регистрация кандидата от "Слуги народа" Куницкого.

Тогда кандидат "Слуги народа" заявил, что ЦИК приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов в интересах другого кандидата по этому округу Александра Грановского, и что членам ЦИК, по его информации, звонил лично предыдущий президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

12 июля партия "Слуга народа" заявила, что поддерживает позицию Куницкого по обжалованию решения ЦИК об отмене его регистрации и видит в этом решении политический мотив. В партии призвали ЦИК восстановить регистрацию Куницкого как кандидата на выборах.

Как известно, в округе №169 баллотируется в парламент как самовыдвиженец народный депутат Александр Грановский, который в нынешней Верховной Раде входил во фракцию Блока Петра Порошенко, а 29 мая заявил о выходе из партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", которая переименована в "Европейскую солидарность".

Напомним: