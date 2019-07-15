"Слуга народа" заявила, что виновник смертельного ДТП – не ее член

Партия "Слуга народа" отрицает, что виновник аварии на дороге Полтава - Диканька Алексей Сердюков входит в ее ряды.

"Официально: Алексей Сердюков не является главой ячейки партии "Слуга народа" в Полтаве, также он не является членом партии", – заявила партия в Facebook.

"Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам информации", – попросили в партии президента Владимира Зеленского.

Ранее бизнесмен Алексей Сердюков написал, что 13 июля он стал причиной ДТП: при обгоне на "Тойоте" столкнулся с машиной ВАЗ, пассажирка которой погибла, а ее муж и дочь в больнице. Спутница Сердюкова тоже в больнице.

СМИ назвали Алексея Сердюкова руководителем полтавского отделения партии "Слуга народа".