"Слуга народа" заявила, что виновник смертельного ДТП – не ее член

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Понедельник, 15 июля 2019, 09:19

Партия "Слуга народа" отрицает, что виновник аварии на дороге Полтава - Диканька Алексей Сердюков входит в ее ряды.

"Официально: Алексей Сердюков не является главой ячейки партии "Слуга народа" в Полтаве, также он не является членом партии", – заявила партия в Facebook.

"Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам информации", – попросили в партии президента Владимира Зеленского.

Ранее бизнесмен Алексей Сердюков написал, что 13 июля он стал причиной ДТП: при обгоне на "Тойоте" столкнулся с машиной ВАЗ, пассажирка которой погибла, а ее муж и дочь в больнице. Спутница Сердюкова тоже в больнице.

СМИ назвали Алексея Сердюкова руководителем полтавского отделения партии "Слуга народа".

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Темы: ДТП Слуга народа


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