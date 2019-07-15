Притула розповів, скількох людей просив взяти у "Голос"

Джерело: інтерв’ю "Українській правді"

Шоумен і 30-й номер у списку партії "Голос" Сергій Притула заявив, що рекомендував співаку Святославу Вакарчуку кількох людей для його команди і що кількох людей просив не брати у список.

Пряма мова: "Насамперед я рекомендував Романа Костенка. Це полковник, бойовий офіцер, ми товаришуємо 3,5 роки. Рома – це була людина, яку я попросив обов'язково включити в прохідний список. Тому що я розумів, наскільки корисним він буде і своєю присутністю в списку, і своєю присутністю в парламентській фракції, і роботою в комітеті, я думаю, що він піде в оборонку".

"Я попросив включити по мажоритарному округу в Тернополі Максима Черкашина. Це дуже системна людина, бюрократ в хорошому розумінні цього слова".

"Були деякі люди, яких я не рекомендував брати у список (посміхається). Їхні прізвища я, звичайно, називати не буду".

Деталі: Притула розповів, що мова йде про людей, які претендували на підтримку по мажоритарці. За його словами, багато хто заходив за рекомендаціями, заповнював форми на наших офіційних ресурсах. Після цього внутрішня служба безпеки і номінаційний комітет оцінювали людину за кількома параметрами відповідності чи невідповідності партійним принципам.

Пряма мова: "Бувало таке, що людина проходила ідеально по всіх цих параметрах, але, знаючи кілька регіонів і багатьох людей особисто, я казав: "Друзі, ви не розумієте, які підводні камінці є по цьому чи по цьому кандидату. Тому якщо номінаційний комітет ще приймає рекомендації, то я би казав: давайте, можливо, цю людину трошки вбік". Потім вони робили ще додаткові перевірки, копали глибше і знаходили ті речі, про які я говорив".

"Все одно деяким людям вдавалося пройти і отримати підтримку "Голосу" і виходити на перегони по мажоритарних округах. Але за останні пару тижнів ми відкликали, здається, троє людей по мажоритарці, тому що місцеві активісти, місцеве громадянське суспільство з нами контактувало".