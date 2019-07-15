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Притула рассказал, сколько людей просил взять в "Голос"

Понедельник, 15 июля 2019, 09:29

Источник: интервью "Украинской правде"

Шоумен и 30-й номер в списке партии "Голос" Сергей Притула заявил, что рекомендовал певцу Святославу Вакарчуку нескольких людей для его команды и несколько человек просил не брать в список.

Прямая речь: "Прежде всего, я рекомендовал Романа Костенко. Это полковник, боевой офицер, мы дружим 3,5 года. Рома – это был человек, которого я попросил обязательно включить в проходной список. Потому что я понимал, насколько полезным он будет и своим присутствием в списке, и своим присутствием в парламентской фракции, и работой в комитете, я думаю, что он пойдет в оборонку".

"Я попросил включить по мажоритарному округу в Тернополе Максима Черкашина. Это очень системный человек, бюрократ в хорошем смысле этого слова".

"Были некоторые люди, которых я не рекомендовал брать в список (улыбается). Их фамилии я, конечно, называть не буду".

Детали: Притула рассказал, что речь идет о людях, которые претендовали на поддержку по мажоритарке. По его словам, многие заходил по рекомендациям, заполнял формы на наших официальных ресурсах. После этого внутренняя служба безопасности и номинационный комитет оценивали человека по нескольким параметрам соответствия или несоответствия партийным принципам.

Прямая речь: "Бывало такое, что человек проходил идеально по всем этим параметрам, но, зная несколько регионов и многих людей лично, я говорил: "Друзья, вы не понимаете, какие подводные камни есть по этому или по этому кандидату. Поэтому если номинационный комитет еще принимает рекомендации, то я бы сказал: давайте, возможно, этого человека немного в сторону". Затем они делали еще дополнительные проверки, копали глубже и находили те вещи, о которых я говорил".

"Все равно некоторым людям удавалось пройти и получить поддержку "Голоса" и выходить на гонки по мажоритарным округам. Но за последние пару недель мы отозвали, кажется, три человека по мажоритарке, потому что местные активисты, местное гражданское общество с нами контактировало".

Украинская правда
Темы: ГолосВакарчуквиборы
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