"Голос" відкликав двох кандидатів у депутати

З переліку кандидатів від партії "Голос" в одномандатних округах виключені два претенденти на депутатські мандати через заяви активістів про їхню невідповідність критеріям політсили.

Про це повідомляє прес-служба "Голосу".

За її даними, журналісти руху "Чесно" надали докази того, що кандидат у Волинській області Тарас Шкітер (висувався по округу №22) був пов'язаний із діяльністю партії "Український вибір" Віктора Медведчука у Луцьку.

Також повідомляється, що прізвище іншого кандидата у Києві Євгена Кугука (висувався по округу №217) активісти знайшли у списках партії "Опозиційний блок" на позачергових парламентських виборах 2014 року.

"Ці факти суперечать принципам, якими партія "Голос" керується при виборі всіх без виключення кандидатів", - заявили у політсилі і закликали і в подальшому повідомляти про випадки недоброчесності.

"Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема — це приналежність до проросійських сил або співпраця з ними. Для нас це неприйнятно. Ми виступаємо за європейське майбутнє України, а ці люди схилялися до зворотного вектора", — прокоментувала антикорупційна активістка Олександра Устінова, №5 у виборчому списку "Голосу".

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