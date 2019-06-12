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"Голос" відкликав двох кандидатів у депутати

Середа, 12 червня 2019, 10:38
Голос відкликав двох кандидатів у депутати

З переліку кандидатів від партії "Голос" в одномандатних округах виключені два претенденти на депутатські мандати через заяви активістів про їхню невідповідність критеріям політсили.

Про це повідомляє прес-служба "Голосу".

За її даними, журналісти руху "Чесно" надали докази того, що кандидат у Волинській області Тарас Шкітер (висувався по округу №22) був пов'язаний із діяльністю партії "Український вибір" Віктора Медведчука у Луцьку.

Також повідомляється, що прізвище іншого кандидата у Києві Євгена Кугука (висувався по округу №217) активісти знайшли у списках партії "Опозиційний блок" на позачергових парламентських виборах 2014 року.

"Ці факти суперечать принципам, якими партія "Голос" керується при виборі всіх без виключення кандидатів", - заявили у політсилі і закликали і в подальшому повідомляти про випадки недоброчесності.

"Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема — це приналежність до проросійських сил або співпраця з ними. Для нас це неприйнятно. Ми виступаємо за європейське майбутнє України, а ці люди схилялися до зворотного вектора", — прокоментувала антикорупційна активістка Олександра Устінова, №5 у виборчому списку "Голосу".

Нагадаємо:

  • Дострокові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.
  • 6 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду.
  • У "Голосі" заявили, що у політсили є 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.
  • Вакарчук заявив, що сам очолить список партії "Голос", а от інші люди в ньому приємно здивують.
  • Лідер партії "Голос" заявив, що його партія не візьме "жодної копійки" від олігархів.
  • 8 червня Вакарчук оприлюднив першу двадцятку списку партії для участі у дострокових парламентських виборах.  

Українська правда

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Теми: ГолосвибориВерховна Рада
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