"Голос" відкликав двох кандидатів у депутати
З переліку кандидатів від партії "Голос" в одномандатних округах виключені два претенденти на депутатські мандати через заяви активістів про їхню невідповідність критеріям політсили.
Про це повідомляє прес-служба "Голосу".
За її даними, журналісти руху "Чесно" надали докази того, що кандидат у Волинській області Тарас Шкітер (висувався по округу №22) був пов'язаний із діяльністю партії "Український вибір" Віктора Медведчука у Луцьку.
Також повідомляється, що прізвище іншого кандидата у Києві Євгена Кугука (висувався по округу №217) активісти знайшли у списках партії "Опозиційний блок" на позачергових парламентських виборах 2014 року.
"Ці факти суперечать принципам, якими партія "Голос" керується при виборі всіх без виключення кандидатів", - заявили у політсилі і закликали і в подальшому повідомляти про випадки недоброчесності.
"Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема — це приналежність до проросійських сил або співпраця з ними. Для нас це неприйнятно. Ми виступаємо за європейське майбутнє України, а ці люди схилялися до зворотного вектора", — прокоментувала антикорупційна активістка Олександра Устінова, №5 у виборчому списку "Голосу".
Нагадаємо:
- Дострокові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.
- 6 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду.
- У "Голосі" заявили, що у політсили є 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.
- Вакарчук заявив, що сам очолить список партії "Голос", а от інші люди в ньому приємно здивують.
- Лідер партії "Голос" заявив, що його партія не візьме "жодної копійки" від олігархів.
- 8 червня Вакарчук оприлюднив першу двадцятку списку партії для участі у дострокових парламентських виборах.