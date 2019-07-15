Притула планує поєднувати Раду і роботу на ТБ

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Понеділок, 15 липня 2019, 11:32

Джерело: інтерв’ю "Українській правді"

Шоумен і 30-й номер у списку партії "Голос" Сергій Притула у випадку проходження у Верховну Раду на виборах 21 липня планує поєднувати депутатство з роботою на телебаченні.

Пряма мова: "Закон про діяльність народного депутата чітко лімітує, чим можна займатися, чим не можна займатися. Мені ніхто не забороняє у вільний від основної роботи в парламенті час виступити зі своїми "Вар'ятами". Мені не заборонено провести якусь програму на "Новому каналі". А час на це в нас зазвичай влітку, якраз коли в депутатського корпусу відпустка. То я можу спокійно поєднувати щось приємне для душі і для сімейного бюджету".

Деталі: За словами Притули, він планує і далі співпрацювати з "Новим" каналом. Ще наприкінці квітня, коли тільки визначився, що братиме участь у парламентських виборах, він зустрічався з СЕО каналу Михайлом Царьовим і обговорював своє рішення і подальшу роботу.

Після заяви Притули про похід у парламент, він також мав розмову з директором-президентом каналу ICTV Олександром Богуцьким про те, як може виглядати співпраця після його можливого обрання в Раду.

Пряма мова: "Однозначно, що я не зможу працювати так багато в холдингу, як працював, приміром, минулого року, коли за рік закрив сім програм на трьох каналах. Тобто я кажу: "Друже, мабуть, мене буде не так багато, але якщо ми правильно вибудуємо цю співпрацю, і канал буде готовий підлаштуватися під мої графіки, то однозначно, що такі проекти, як "Хто зверху", я нікому віддавати не хочу"". 

"Сезон з 18 програм знімається за 9 знімальних днів. Тобто під час літньої відпустки тривалістю в місяць я цілком спокійно можу виділити ці 9 днів для запису цього шоу. Ще 9 днів займають зйомки шоу "Вар'яти". Я би так само не хотів їх полишати.

По-перше, це приносить мені велике задоволення, це моя розрада. По-друге, вище названі проекти – це все-таки заробіток і можливість, будучи депутатом парламенту з невеликою зарплатою, залишатися фінансово незалежним. Це дуже важливо". 

"Якщо мені скажуть, що "Ні, ніфіга, ти, Сергій, тепер не можеш працювати на "Новому", тому що ти – політично заангажований ведучий", ну, що… Тоді звільниться дуже багато часу, я нарешті зможу написати ті дві книжки, які я вже давно хочу написати у вільний від парламентської роботи час". 

"З розмови з Богуцьким я почув про те, що канал і далі буде на мене розраховувати. З мого боку є велике бажання продовжувати співпрацю. Єдине, що нам доведеться зрозуміти, якими з тих проектів, які я веду зараз, доведеться пожертвувати". 

Деталі: Наразі, за словами Притули, він продовжує працювати на „Новому". Зокрема, на другий день після виборів заплановані зйомки "Вар'яти-шоу". 

Нагадаємо: 

  • Лідер партії "Голос" співак Святослав Вакарчук також заявляв, що продовжить концертну діяльність, навіть якщо стане народним депутатом.

Українська правда

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Теми: Голос вибори Верховна Рада


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