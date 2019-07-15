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Притула планирует совмещать Раду и работу на ТВ

Понедельник, 15 июля 2019, 11:32

Источник: интервью "Украинской правде"

Шоумен и 30-й номер в списке партии "Голос" Сергей Притула в случае прохождения в Верховную Раду на выборах 21 июля планирует совмещать депутатство с работой на телевидении.

Прямая речь: "Закон о деятельности народного депутата четко лимитирует, чем можно заниматься, чем нельзя заниматься. Мне никто не запрещает в свободное от основной работы в парламенте время выступить со своими "Варьятами". Мне не запрещено провести какую-то программу на "Новом канале". А время на это у нас обычно летом, как раз когда у депутатского корпуса отпуск. Я могу спокойно совмещать что-то приятное для души и для семейного бюджета".

Детали: По словам Притулы, он планирует и дальше сотрудничать с "Новым каналом". Еще в конце апреля, когда только определился, что будет участвовать в парламентских выборах, он встречался с СЕО канала Михаилом Царевым и обсуждал свое решение и последующую работу.

После заявления Притулы о походе в парламент, он также имел разговор с директором-президентом канала ICTV Александром Богуцким о том, как может выглядеть сотрудничество после его возможного избрания в Раду.

Прямая речь: "Однозначно, что я не смогу работать так много в холдинге, как работал, к примеру, в прошлом году, когда за год закрыл семь программ на трех каналах. То есть я говорю: "Друг, наверное, меня будет не так много, но если мы правильно выстроим это сотрудничество, и канал будет готов подстроиться под мои графики, то однозначно, что такие проекты, как "Кто сверху", я никому отдавать не хочу"".

"Сезон из 18 программ снимается за 9 съемочных дней. То есть во время летнего отпуска продолжительностью в месяц я вполне спокойно могу выделить эти 9 дней для записи этого шоу. Еще 9 дней занимают съемки шоу "Варьяты". Я бы тоже не хотел их покидать.

Во-первых, это приносит мне большое удовольствие, это мое утешение. Во-вторых, вышеназванные проекты – это все-таки заработок и возможность, будучи депутатом парламента с небольшой зарплатой, оставаться финансово независимым. Это очень важно".

"Если мне скажут, что "Нет, нифига ты, Сергей, теперь не можешь работать на "Новом", потому что ты – политически ангажированный ведущий", ну, что ... Тогда освободится очень много времени, я, наконец, смогу написать те две книги, которые уже давно хочу написать, в свободное от парламентской работы время".

"Из разговора с Богуцким я услышал о том, что канал и дальше будет на меня рассчитывать. С моей стороны есть большое желание продолжать сотрудничество. Единственное, что нам придется понять, какими из тех проектов, которые я веду сейчас, придется пожертвовать".

Детали: Сейчас, по словам Притулы, он продолжает работать на "Новом". В частности, на второй день после выборов запланированы съемки "Варьяты-шоу".

Напомним: 

  • Лидер партии "Голос" певец Святослав Вакарчук также заявлял, что продолжит концертную деятельность, даже если станет народным депутатом.

Украинская правда

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Темы: ГолосвиборыВерховная Рада
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