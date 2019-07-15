Зеленський змінив склад РНБО: там будуть Богдан, Пристайко і Рябошапка

Президент Володимир Зеленський затвердив у персональному складі Ради національної безпеки і оборони керівника свого офісу Андрій Богдана та його заступників Вадима Пристайка і Руслана Рябошапку.



Про це йдеться в указі глави держави №520/2019 від 15 липня.

Також цим документом Зеленський ввів до складу РНБО голову Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва та керівника Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.