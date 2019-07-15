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Зеленський змінив склад РНБО: там будуть Богдан, Пристайко і Рябошапка

Понеділок, 15 липня 2019, 13:32

Президент Володимир Зеленський затвердив у персональному складі Ради національної безпеки і оборони керівника свого офісу Андрій Богдана та його заступників Вадима Пристайка і Руслана Рябошапку.

Про це йдеться в указі глави держави №520/2019 від 15 липня.

Також цим документом Зеленський ввів до складу РНБО голову Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва та керівника Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського.   

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийРНБОБогдан
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