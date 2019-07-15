Зеленський змінив склад РНБО: там будуть Богдан, Пристайко і Рябошапка

14883 перегляди
Понеділок, 15 липня 2019, 13:32

Президент Володимир Зеленський затвердив у персональному складі Ради національної безпеки і оборони керівника свого офісу Андрій Богдана та його заступників Вадима Пристайка і Руслана Рябошапку.

Про це йдеться в указі глави держави №520/2019 від 15 липня.

Також цим документом Зеленський ввів до складу РНБО голову Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва та керівника Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського.   

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський РНБО Богдан


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Порошенко та Зеленський: перший медіамісяць на посаді президента 15 липня 2019, 14:00
Зеленський запросив Лукашенка в Україну 15 липня 2019, 12:47
Цього тижня ситуація має прояснитися – Безсмертний про повернення у Мінський процес 15 липня 2019, 06:47
Усі новини
Головні новини
ДТП з кортежем президента: водії УДО відбулися адмінпротоколами
Зеленський розповів про свій кортеж і відреагував на ДТП з автобусом дітей
Хтось у ДБР злив інформацію у справі щодо Порошенка – Труба
Симпатики Порошенка ввірвалися у ДБР: Труба відреагував
Усі новини
поради

Ці 12 запитань не можна ставити нареченому чи нареченій перед весіллям

Фото

10 пар сонячних окулярів, які носитимуть тільки сміливці

дослідження

Скільки часу на день можна "залипати" в соцмережах