Зеленський змінив склад РНБО: там будуть Богдан, Пристайко і Рябошапка
Понеділок, 15 липня 2019, 13:32
Президент Володимир Зеленський затвердив у персональному складі Ради національної безпеки і оборони керівника свого офісу Андрій Богдана та його заступників Вадима Пристайка і Руслана Рябошапку.
Про це йдеться в указі глави держави №520/2019 від 15 липня.
Також цим документом Зеленський ввів до складу РНБО голову Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва та керівника Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Українська правда