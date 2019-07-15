Зеленский изменил состав СНБО: там будут Богдан, Пристайко и Рябошапка
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Понедельник, 15 июля 2019, 13:32
Президент Владимир Зеленский утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны руководителя своего офиса Андрей Богдана и его заместителей Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.
Об этом говорится в указе главы государства №520/2019 от 15 июля.
Также этим документом Зеленский ввел в состав СНБО главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева и руководителя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Украинская правда
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