Зеленский изменил состав СНБО: там будут Богдан, Пристайко и Рябошапка

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Понедельник, 15 июля 2019, 13:32

Президент Владимир Зеленский утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны руководителя своего офиса Андрей Богдана и его заместителей Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

Об этом говорится в указе главы государства №520/2019 от 15 июля.

Также этим документом Зеленский ввел в состав СНБО главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева и руководителя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Украинская правда

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Темы: Зеленский СНБО Богдан


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