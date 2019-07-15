Зеленский изменил состав СНБО: там будут Богдан, Пристайко и Рябошапка

Президент Владимир Зеленский утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны руководителя своего офиса Андрей Богдана и его заместителей Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

Об этом говорится в указе главы государства №520/2019 от 15 июля.

Также этим документом Зеленский ввел в состав СНБО главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева и руководителя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.