МЗС РФ про обмін українських моряків: Думаємо над цим

12058 переглядів
Понеділок, 15 липня 2019, 15:40

Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих у районі Керченської протоки українських моряків.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін в понеділок журналістам, відповідаючи на відповідне запитання російського "Інтерфаксу".

"Звичайно, обговорюється, думаємо над цим", – сказав Карасін.

Відповідаючи на питання про те, чи може в цьому напрямку бути якесь просування найближчим часом, заступник міністра закордонних справ РФ повідомив, що "нічого не може сказати з цього приводу".

Нагадаємо:

  • 15 липня в Києві зустрілися омбудсмен Людмила Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова. "Ми обговоримо питання звільнення громадян України, які утримуються на території РФ та окупованого Криму, а також утримуваних громадян РФ в Україні", - написала Денісова.
  • "Дуже важливо, що відбулася розмова між президентами. І ми з вами діємо уже в фарватері того діалогу, який почався", – сказала Москалькова.
  • 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним. За словами Пєскова, ініціатором розмови була українська сторона.
  • Офіційні відомства країн повідомили, що сторони обговорили звільнення полонених військових моряків та інших українських громадян на території РФ, продовження переговорів у Нормандському форматі.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: моряки


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Порошенко: Полонених моряків можуть звільнити до дня виборів 14 липня 2019, 20:34
Ще з одним моряком у Росії завершили "слідчі дії" 10 липня 2019, 18:03
У Путіна кажуть, що не ведуть переговорів про звільнення українських моряків 10 липня 2019, 13:26
Усі новини
Головні новини
ДТП з кортежем президента: водії УДО відбулися адмінпротоколами
Зеленський розповів про свій кортеж і відреагував на ДТП з автобусом дітей
Хтось у ДБР злив інформацію у справі щодо Порошенка – Труба
Симпатики Порошенка ввірвалися у ДБР: Труба відреагував
Усі новини
поради

Ці 12 запитань не можна ставити нареченому чи нареченій перед весіллям

Фото

10 пар сонячних окулярів, які носитимуть тільки сміливці

дослідження

Скільки часу на день можна "залипати" в соцмережах