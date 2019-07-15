МЗС РФ про обмін українських моряків: Думаємо над цим

Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих у районі Керченської протоки українських моряків.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін в понеділок журналістам, відповідаючи на відповідне запитання російського "Інтерфаксу".

"Звичайно, обговорюється, думаємо над цим", – сказав Карасін.

Відповідаючи на питання про те, чи може в цьому напрямку бути якесь просування найближчим часом, заступник міністра закордонних справ РФ повідомив, що "нічого не може сказати з цього приводу".

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