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МЗС РФ про обмін українських моряків: Думаємо над цим

Понеділок, 15 липня 2019, 15:40
МЗС РФ про обмін українських моряків: Думаємо над цим

Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих у районі Керченської протоки українських моряків.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін в понеділок журналістам, відповідаючи на відповідне запитання російського "Інтерфаксу".

"Звичайно, обговорюється, думаємо над цим", – сказав Карасін.

Відповідаючи на питання про те, чи може в цьому напрямку бути якесь просування найближчим часом, заступник міністра закордонних справ РФ повідомив, що "нічого не може сказати з цього приводу".

Нагадаємо:

  • 15 липня в Києві зустрілися омбудсмен Людмила Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова. "Ми обговоримо питання звільнення громадян України, які утримуються на території РФ та окупованого Криму, а також утримуваних громадян РФ в Україні", - написала Денісова.
  • "Дуже важливо, що відбулася розмова між президентами. І ми з вами діємо уже в фарватері того діалогу, який почався", – сказала Москалькова.
  • 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним. За словами Пєскова, ініціатором розмови була українська сторона.
  • Офіційні відомства країн повідомили, що сторони обговорили звільнення полонених військових моряків та інших українських громадян на території РФ, продовження переговорів у Нормандському форматі.

"Українська правда" у Threads

Теми: моряки
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