МЗС РФ про обмін українських моряків: Думаємо над цим
Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих у районі Керченської протоки українських моряків.
Про це сказав заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін в понеділок журналістам, відповідаючи на відповідне запитання російського "Інтерфаксу".
"Звичайно, обговорюється, думаємо над цим", – сказав Карасін.
Відповідаючи на питання про те, чи може в цьому напрямку бути якесь просування найближчим часом, заступник міністра закордонних справ РФ повідомив, що "нічого не може сказати з цього приводу".
Нагадаємо:
- 15 липня в Києві зустрілися омбудсмен Людмила Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова. "Ми обговоримо питання звільнення громадян України, які утримуються на території РФ та окупованого Криму, а також утримуваних громадян РФ в Україні", - написала Денісова.
- "Дуже важливо, що відбулася розмова між президентами. І ми з вами діємо уже в фарватері того діалогу, який почався", – сказала Москалькова.
- 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним. За словами Пєскова, ініціатором розмови була українська сторона.
- Офіційні відомства країн повідомили, що сторони обговорили звільнення полонених військових моряків та інших українських громадян на території РФ, продовження переговорів у Нормандському форматі.
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