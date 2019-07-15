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Денісова і Москалькова у Києві обговорюють звільнення заручників

Понеділок, 15 липня 2019, 12:55

Омбудсмен Людмила Денісова розпочала зустріч зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою, під час якої обговорять питання звільнення заручників.

Про це повідомила Денісова у Facebook.

Зустріч проходить у рамках візиту Москалькової до Києва.

"Ми обговоримо питання звільнення громадян України, які утримуються на території РФ та окупованого Криму, а також утримуваних громадян РФ в Україні", - написала Денісова.

Також, за її словами, омбудсмени розглянуть можливість вирішення гуманітарних питань щодо забезпечення окремих громадян, які перебувають у місцях несвободи, медичною або іншою допомогою.

"Говоритимемо і щодо подальшої нашої співпраці", - підсумувала Денісова.

За словами Москалькової, цей діалог є продовженням розмови, яку днями провели президенти України та Росії.

"Дуже важливо, що відбулася розмова між президентами. І ми з вами діємо уже в фарватері того діалогу, який почався. Дуже важливо, щоб у нас з вами знаходилися механізми, інструментарії, щоб помагати людям", - сказала Москалькова.

Нагадаємо:

  • 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним. За словами Пєскова, ініціатором розмови була українська сторона.
  • Офіційні відомства країн повідомили, що сторони обговорили звільнення полонених військових моряків та інших українських громадян на території РФ, продовження переговорів у Нормандському форматі.
  • 8 липня Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Мінську і поговорити за участі президента США Дональда Трампа, прем'єра Великої Британії Терези Мей, канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона.

Українська правда
Теми: заручникиРосія
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