Денісова і Москалькова у Києві обговорюють звільнення заручників

Омбудсмен Людмила Денісова розпочала зустріч зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою, під час якої обговорять питання звільнення заручників.

Про це повідомила Денісова у Facebook.

Зустріч проходить у рамках візиту Москалькової до Києва.

"Ми обговоримо питання звільнення громадян України, які утримуються на території РФ та окупованого Криму, а також утримуваних громадян РФ в Україні", - написала Денісова.

Також, за її словами, омбудсмени розглянуть можливість вирішення гуманітарних питань щодо забезпечення окремих громадян, які перебувають у місцях несвободи, медичною або іншою допомогою.

"Говоритимемо і щодо подальшої нашої співпраці", - підсумувала Денісова.

За словами Москалькової, цей діалог є продовженням розмови, яку днями провели президенти України та Росії.

"Дуже важливо, що відбулася розмова між президентами. І ми з вами діємо уже в фарватері того діалогу, який почався. Дуже важливо, щоб у нас з вами знаходилися механізми, інструментарії, щоб помагати людям", - сказала Москалькова.

Нагадаємо: