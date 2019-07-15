МИД РФ об обмене украинских моряков: Думаем над этим

Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.

Об этом сказал замглавы МИД РФ Григорий Карасин в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос российского "Интерфакса".



"Конечно, обсуждается, думаем над этим", – сказал Карасин.



Отвечая на вопрос о том, может ли в этом направлении быть какое-либо продвижение в ближайшее время, замглавы МИД РФ сообщил, что "ничего не может сказать по этому поводу".

Напомним: