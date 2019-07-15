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МИД РФ об обмене украинских моряков: Думаем над этим

Понедельник, 15 июля 2019, 15:40
МИД РФ об обмене украинских моряков: Думаем над этим

Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.

Об этом сказал замглавы МИД РФ Григорий Карасин в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос российского "Интерфакса".

"Конечно, обсуждается, думаем над этим", – сказал Карасин.

Отвечая на вопрос о том, может ли в этом направлении быть какое-либо продвижение в ближайшее время, замглавы МИД РФ сообщил, что "ничего не может сказать по этому поводу".

Напомним:

  • 15 июля в Киеве встретились омбудсмен Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова. "Мы обсудим вопрос освобождения граждан Украины, которые удерживаются на территории РФ и оккупированного Крыма, а также граждан РФ в Украине", - написала Денисова.
  • "Очень важно, что состоялся разговор между президентами. И мы с вами действуем уже в фарватере того диалога, который начался", - сказала Москалькова.
  • 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. По словам Пескова, инициатором беседы выступила украинская сторона.
  • Официальные ведомства стран сообщили, что стороны обсудили освобождение пленных военных моряков и других украинских граждан на территории РФ и оккупированных территориях, продолжение переговоров в нормандской формате.

"Украинская правда" в Threads

Темы: моряки
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